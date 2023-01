Vyrų kirpyklos perpildytos: pinigų negaili, o kerpasi kur kas dažniau nei moterys

„Gentleman’s Empire“ vyrų kirpyklos kūrybos vadovas, kirpėjas ir barzdaskutys Vladislavas Galandevkis sako, kad vyrai save prisižiūri labai skirtingai.

„Vienas vaikšto kas dvi savaites, kitas kas mėnesį, kažkas kas antrą. Kirpimas kainuoja nuo 35 eurų ir eina link 50 eurų. Jeigu, žmonės nori dar papildomai barzdą susitvarkyti, tai paketas išeina 50-60 eurų“, – teigia jis.

Paskaičiuokime: jei vyras į kirpyklą ateina kas dvi savaites ir apsikerpa už 35 eurus, per metus jis išleidžia 840 eurų. Tačiau, jei nori ne tik apsikirpti, bet ir susitvarkyti barzdą kas dvi savaites už 50-60 eurų siūlomą paketą, per metus jis išleidžia 1 200 arba 1 440 eurų.

Pasak V. Galandevkio, vyrai dažniau nori klasikinio įvaizdžio, kurį būtų paprasta ir patogu modeliuoti.

„Kai kurie gal ir namie tvarkosi, bet vis tiek nori, kad mes pasirūpintumėme, jie namie taip nepadarys, kaip mes. Ilgų plaukų tai mažai yra, trumpus mėgsta labiau, o jaunimas mėgsta, kur šonai nuliniu ir viršų palieka, bet daugiausia tai klasika – ant šono šukuota, atgal, per vidurį. Dažniausiai nėra taip, kad mada ateina ir jie keičia, čia reikia atsižvelgti į patogumą, kad jiems būtų patogu. Yra madingos šukuosenos, bet čia vienkartinis reikalas – pakirpsi, sutvarkysi ir pats jis nežinos, kaip tvarkyti“, – sako V. Galandevkis.

„Gentleman’s Empire“ vyrų kirpyklos kirpėjas ir barzdaskutys sako, kad nors kirpimai nėra brangūs, vyrai mėgsta prisižiūrėti ir atrodyti tvarkingai, todėl apsikirpti eina paprastai kartą per mėnesį.

„Pas mus kirpimai nėra pigūs, 35 eurai, ir kai kurie vaikšto kas dvi su puse savaites, kiti kas mėnesį, kartais, aišku, būna pusantro, bet čia labai retai. Per mėnesį skiria, tarkim, 40 eurų, išeina 480 eurų per metus, plius jeigu dar kokį vašką paims, o jeigu dar dažo plaukus kaina auga. Kirpimų daugiau, po to eina barzdos formavimas, plaukų arba barzdos tonavimas, bet čia nėra tiek daug. Moteriški kirpimai po 100-200 eurų, tai ten kitaip“, – teigia kirpėjas.

„The gentlemen“ vyrų kirpyklos direktorė Olga Sidorova sako, kad vyrai savo išvaizda rūpinasi pakankamai aktyviai.

„Kirpimas – 25 eurai, o kirpimas su barzda – 35 eurai. Jeigu atskirai, nes yra tokių, kurie tik barzdą prižiūri, o galvą plikai nuskusta – tai tada 20 eurų, bet tokių mažuma, dažniausiai, vis tiek eina kirpimas ir barzda“, – sako ji.

Vyrų kirpyklos direktorė sako, kad klientai apsilanko kas tris savaites, tačiau ateiti dažniau – prabanga. Visgi, kirpykla sulaukia ir tokių klientų, kurie susiplanuoja plaukų ir barzdos kirpimus pusmečiui į priekį.

„Realiai, eina kas tris savaites, ypač kas su barzdomis. Kas dvi savaites labai retas klientas, nes reikia leisti sau šią prabangą. Aišku, turime tokių klientų, kurie užsirašę jau pusei metų į priekį, pavyzdžiui, trečiadienį, 11 valandą ir jis jau žino, kad kas antrą savaitę ateina. Vis tik dažniausiai kas tris savaites, netgi iki keturių. Vėlgi priklauso, kiek vyras save prižiūri“, – teigia O. Sidorova.

Anot O. Sidorovos, vyrai į kirpyklas eina kur kas dažniau, nei moterys. Ji sako, kad vyrai išleidžia daugiau, nes lankosi kelis kartus per mėnesį, papildomai perka priemones plaukų priežiūrai.

„Galiu pasakyti, kad iš mūsų klientų vyrai dažniau lankosi negu moterys būtent kirpykloje ir prižiūri plaukus. Dažniau eina, todėl daugiau ir išleidžia, nes moteris geriausiu atveju pas kirpėją eina kartą per du mėnesius, o kas tris mėnesius ateina dažytis. Mažai kas ateina šaknų dažyti kas du mėnesius. O vyras ateina kas tris savaites, jeigu prižiūri ir barzdą, tikrai daugiau išleidžia, nes per du mėnesius gaunasi, kad jis tris kartus apsilanko. Vyrai, kurie save prižiūri visada ima ir kosmetiką“, – teigia O. Sidorova.