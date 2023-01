Vyras panoro tatuiruotės su „Trečiadienės“ aktore: pamatęs rezultatą nežinojo, kur dėtis

Deja, vieno tatuiruočių mylėtojo naujoji tatuiruotė, kuriame vaizduojama Trečiadienį, patiko ne visiems. Kai kurie mano, kad tatuiruotė labiau primena Holivudo legendą Samuelį L. Jacksoną, o ne 20-metę J. Ortegą.

Tatuiruotės nuotrauką, kurią kai kurie juokais pavadino „Samuelis L. Trečiadienis“, „Samuelio šeima“ arba „Mis Trečiadienis L. Jackson“, plačiai paplito socialiniuose tinkluose.

Kai kurie nuotrauka dalinosi kaip blogos tatuiruotės pavyzdžiu, kiti dalinosi, nes tatuiruotė jiems buvo šiurpi, o treti sakė, kad tai – visiškas nesusipratimas, rašo mirror.co.uk.

Nuotrauka pasidalino „Twitter“ vartotojas @TheeSocialitee, kuris rašė: „Klientas paprašė Trečiadienės, o gavo Šeštadienę savaitgalį po darbo valandų.“

Nuo to laiko šis įrašas išplito it virusas, o kai kurie pastebėjo, kad tatuiruotė jiems labiau primeną Golumą iš „Žiedų valdovo“. Kūno piešinys taip pat buvo prilygintas „vudu lėlei“, „ateiviui su peruku“ ir lėlei iš siaubo filmo „Anabelė“.

Vienas žmogus juokavo: „Manau, kad tai pirmadienio rytas, o ne Trečiadienė“, o kitas sutiko: „Tai tikrai pirmadienio rytas po laukinio sekmadienio vakaro“.

The client asked for Wednesday but instead got Saturday night at the after hours pic.twitter.com/V8yer8tz9H