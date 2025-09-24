Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė – prieš siūlymą leisti karo prievolininkams įsigyti ir laikyti A kategorijos ginklus

2025-09-24 13:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 13:20

Vyriausybė nepritaria Seime kelią besiskinančioms pataisoms, kuriomis siekiama liberalizuoti A kategorijos ginklų įsigijimo tvarką karinį parengtumą turintiems asmenims.

Lietuvos kariuomenės diena (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Vyriausybė nepritaria Seime kelią besiskinančioms pataisoms, kuriomis siekiama liberalizuoti A kategorijos ginklų įsigijimo tvarką karinį parengtumą turintiems asmenims.

1

Kaip teigiama Vyriausybės išvadoje, kariuomenė nėra nustačiusi poreikio, kad individualiai tobulinti įgūdžius norintiems karo prievolininkams reikėtų įsigyti tam tikrų ginklų. Nurodoma, jog karo prievolininkai, dalyvaujantys kariuomenės mokymuose ir pratybose yra aprūpinami reikiama ginkluote, o naudoti savo turimus asmeninius ginklus – draudžiama.

Priduriama, kad kariuomenė yra pasirengusi aprūpinti tarnybiniais ginklais visus piliečius, kurie prireikus ginkluotu būdu gintų valstybę.

Taip pat pažymima, jog piliečiams, norintiems tobulinti savo šaudymo įgūdžius individualiai, yra sudarytos sąlygos tai padaryti prisijungus prie savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos arba Šaulių sąjungos.

Opozicijoje dirbančių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ir buvęs Seimo narys Paulius Saudargas dar praėjusią kadenciją inicijavo Ginklų ir šaudmenų kontrolės pataisas, numatančias, kad karinį parengtumą įgiję asmenys galėtų įsigyti ir laikyti automatinius bei pusiau automatinius ginklus. Šis projekta yra įveikęs vieną balsavimą Seime.

Įstatymo projektu siūlyta tokią teisę suteikti karo prievolininkams iki jiems sukaks 60 metų.

ELTA primena, kad tokį siūlymą kritikavo ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, kuris teigė, kad ginklų laikymo liberalizacija yra iššūkis žmonių saugumui.

