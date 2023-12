Bylos duomenimis, Maksimas S., 2022 m. lapkričio 27 d. apie 14.15 val. Tūkstantmečio gatvėje, Vilniuje, kryptimi nuo Liepkalnio g. link Oslo g., vairavo automobilį LEXUS IS220, būdamas neblaivus.

Policijos pareigūnai tikrinimo metu nustatė, kad jo iškvėptame ore yra 2,12 promilės etilo alkoholio koncentracija. Vyras buvo neatsargus ir neatidus, nesuvaldė vairuojamo automobilio ir atsitrenkė į priekyje ta pačia kryptimi važiavusį automobilį VW ARTEON.

Patarasis nuo smūgio atsitrenkė į priekyje važiavusį automobilį AUDI A5. Eismo įvykio metu buvo nesunkiai sutrikdyta automobilio VW ARTEON vairuotojo E. J. sveikata, sukeltas fizinis skausmas dviem keleiviams.

Vyras pamiršo, kad išgėrė

Teisme Maksimas S. tikino, kad kaltu prisipažįsta visiškai. Nusikalstamų veikų padarymo išvakarėse jis labai susipyko su savo drauge ir dėl to buvo labai emocionalus.

Rytą draugė išvažiavo į darbą, o jis liko namuose. Būdamas namuose, jis išgėrė alkoholio pavadinimu „Tekila“, nes buvo emociškai labai palaužtas.

Užmiršęs, kad vartojo alkoholį, sėdo į automobilį ir išvažiavo Vilniaus aplinkkelio link. Kelyje buvo staigus posūkis ir jis nematė už posūkio stovinčių automobilių.

Iš trečios juostos nusprendė persirikiuoti į kitą eismo juostą, tačiau dėl plikledžio automobilis tapo nevaldomas ir atsitrenkė į Volkswagen automobilį.

Išlipęs iš automobilio, paskambino draugei ir pasakė, kad būdamas neblaivus, pateko į autoavariją. Vėliau atvažiavo policija ir patikrino jo blaivumą.

Į alkotesterį pripūtė 2,12 promilių. Viskas vyko 2022 metų lapkričio 27 d. apie 15 val. Tą dieną jis vairavo automobilį „Lexus IS220:.

Jo vairuojamas automobilis atsitrenkė į „Volkswagen“, o pastarasis – į „Audi A5“ automobilį. Jis labai gailisi dėl padarytų nusikaltimų, atsiprašo nukentėjusiųjų.

Dėl visko kaltina save. Toliau planuotų gyventi Lietuvoje. Yra susituokęs, nori kurti šeimą ir mato gyvenimą Lietuvoje. Norėtų gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, tačiau jeigu bus nuteistas, tai neturės galimybės gauti leidimo. Jis yra Baltarusijos pilietis.

Ateityje žada visiškai atlyginti nusikaltimu padarytą žalą, nes yra kaltas ir nori išpirkti kaltę. Jo sutuoktinė dirba apie 18 metų kirpėja – stiliste. Kai neteko teisės vairuoti automobilio, buvo priverstas ieškoti kito darbo.

Šiuo metu jis dirba ir dar turi individualią veiklą. Prašo atleisti nuo atsakomybės pagal žmonos laidavimą, nes tai gali daryti įtaką jo gyvenimą Lietuvoje. Jis toliau dirbs ir atlygins padarytą žalą.

Pajautė smūgį

Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusiuoju E. J. pasakojo, kad tą dieną važiavo Tūkstantmečio gatve, Vilniuje, link Kauno.

Oras buvo geras, nesnigo, kelias buvo gerai matomas. Vairavo žmonos tarnybinį automobilį VW ARTEON.

Kartu važiavo žmona, kuri sėdėjo priekyje, keleivio vietoje, gale sėdėjo du jų draugai. Jis vairavo automobilį prisisegęs saugos diržu, žmona irgi važiavo prisisegusi saugos diržu.

Buvo blaivus, vaistų nevartoja. Keleiviai irgi buvo blaivūs. Važiavo pirma kelio juosta. Tuo metu pastebėjo, kad priekyje visi automobiliai persirikiuoja į antrą juostą, nes priekyje, už kelių šimtų metrų, buvo avarija ir susidarė kamštis.

Jis irgi persirikiavo į antrą juostą, beveik sustojo, greitis buvo minimalus ir tuo metu pajuto smūgį iš galo, nuo smūgio atsitrenkė veidu į vairą, oro pagalvė nesuveikė, iš karto pasipylė iš nosies kraujas ir pamatė, kad į jo automobilio galą atsitrenkė ta pačia kryptimi važiavęs automobilis LEXUS IS220.

Jis išlipo iš automobilio ir pamatė, kad automobilio LEXUS vairuotojas akivaizdžiai apsvaigęs nuo alkoholio, jis kalbėjo rusiškai ir atsiprašinėjo jo. Žmona iškvietė policiją. Atvyko greitoji pagalba.

Jį pristatė į Lazdynų ligoninę. Žmona ir keleiviai taip pat buvo pristatyti į ligoninę, bet jiems rimtų sužalojimų nepadaryta. Juos apžiūrėjo ir paleido. Jam buvo padarytas nosies lūžis, ligoninėje jam susiuvo žaizdą.

Po to gydėsi Kaune, Kardiolitos klinikoje ir Kauno klinikose, dėl nosies sužalojimo. Buvo nedarbingume 2 savaites. Šiuo metu gydymas baigtas. Jam išaiškinta teisė teikti civilinį ieškinį.

Teismo verdiktas

Teismas nusprendė Maksimą S. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodant jį žmonos atsakomybei be užstato, nustatant 1 metų laidavimo terminą ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

Nuspręsta paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones 2 metams.

Taip pat nuspręsta konfiskuoti nusikalstamos veikos įrankį – automobilį LEXSUS IS 220. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.