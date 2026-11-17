Jų metu skraidys sąjungininkų orlaiviai bei bepiločiai orlaiviai. Skrydžiai bus vykdomi ir žemame aukštyje.
Šiaurės rytų Lietuvoje dienos ir nakties metu vyks Karinių oro pajėgų pratybos
Gyventojų prašoma pasidalinti šia informacija su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigąsti.
BNS rašė, kad nuo liepos NATO oro gynybos misijos rotaciją Lietuvoje vykdo Italijos oro gynybos kontingentas, spalį prie šių pajėgų prisijungė Belgijos karinių oro pajėgų vienetas.
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