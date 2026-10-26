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VSAT vadovas ramina dėl situacijos prie Kaliningrado: esame pasiruošę

2026-10-26 08:54 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-26 08:54
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Nuo spalio pirmos pusės kariams padedant saugoti pasienį su Rusijos Kaliningrado sritimi, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) laikinasis vadas Donatas Škarnulis sako, kad situacija rami.

Donatas Škarnulis (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
GALERIJA (76)

Nuo spalio pirmos pusės kariams padedant saugoti pasienį su Rusijos Kaliningrado sritimi, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) laikinasis vadas Donatas Škarnulis sako, kad situacija rami.

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„Situacija prie Rusijos Federacijos Kaliningrado srities yra rami. Per šiuos metus susidūrėme su keletu pažeidimų, bet esame pasiruošę, ir užkardyti galimas grėsmes šiuo metu mums gelbsti Lietuvos kariuomenė. Kartu tai yra ir geras pagrindas pasipratybinti veikti kartu“, – LRT radijui pirmadienį sakė D. Škarnulis.

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Jis tvirtino, kad pasieniečių darbas kartu su kariais yra prevencinis.

„Vertinamos įvairios rizikos, turimos indikacijos, kad gali vykti mobilizacija, tam tikra piliečių grupė gali trauktis, o su traukimusi kyla įvairios grėsmės. Situacijos atgrasymui ir galimiems neteisėtiems sienos pažeidimams užkardyti šiuo metu pasitelkta Lietuvos kariuomenė“, – kalbėjo laikinasis pasieniečių vadas.

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(76 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pasienis su Kaliningradu

BNS rašė, kad kariai VSAT pasienyje su Rusijos Kaliningrado sritimi padeda nuo spalio 8-osios, spalio viduryje krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šią pagalbą pratęsė iki lapkričio vidurio.

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Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno prašymą.

Krašto apsaugos ministerija anksčiau skelbė, jog reikšmingų karinio aktyvumo pokyčių Kaliningrado srityje nestebima, bet pagalba reikalinga dėl galimo pabėgimų iš Kaliningrado suintensyvėjimo.

Kaip rašė BNS, Lietuvos kariuomenė yra skyrusi apie 100 karių padėti VSAT saugoti pasienį su Rusija.

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M. Katelynas anksčiau kariuomenės pasitelkimą vadino prevenciniu žingsniu, atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po Valstybės Dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs.

Vidaus reikalų ministras Vyriausybei yra pasiūlęs D. Škarnulį nuo lapkričio 5-osios skirti nuolatiniu VSAT vadovu. Jis pasieniečiams laikinai vadovauja nuo rugpjūčio antros pusės, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas.

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