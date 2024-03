VSAT: Šalčininkų punkte sutrumpėjo vilkikų eilė, nėra lengvųjų automobilių eilių

„Šalčininkuose situacija viena paprasčiausių per visą savaitę (...) nuo to laiko, kai kiti du punktai (Lavoriškių ir Raigardo – BNS) uždaryti“, – BNS antradienį sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.

Anot jo, antradienį 8 val. ryto Šalčininkuose eilėje laukė apie 18 vilkikų, dar apie 260 – aikštelėje, jų laukimo laikas – apie 29 valandos (42 val.). Vidutinis vilkikų laukimo pasienyje laikas sumažėjo nuo 42 iki 29 valandų.

„Panašiai ir su lengvaisiais automobiliais. Paskutiniam vairuotojui (eilėje – BNS) reikėjo užtrukti tik valandą“, – teigė G. Mišutis.

Lengvųjų automobilių eilėje ryte buvo 11.

Tuo metu Medininkų punkte lengvieji automobiliai antradienį ryte galėjo važiuoti be eilės: „Šįryt eilės visai nebuvo, be jokio laukimo galima išvykti į Baltarusiją per Medininkus“.

Medininkuose laukė apie 40 vilkikų, dar 355 stovėjo laukimo aikštelėje. Laukti eilėje vairuotojams tenka apie 40 valandų (tiek pat, kaip pirmadienį).

G. Mišučio teigimu, padėtis pasienyje su Baltarusija išlieka stabili.

„Matosi bendra tendencija, kad nuo kovo 1 dienos, kai buvo uždaryti du punktai, srautas išlikęs gana didelis, eilės gal ir didesnės nei buvo, tačiau nėra rekordinės, nes buvo ir daug didesnių“, – teigė VSAT atstovas.

Anot jo, kur kas ilgesnės eilės išlieka Baltarusijos pusėje – Šalčininkų punkte įvažiavimo į Lietuvą laukė apie 1030 vilkikų ir 70 lengvųjų automobilių, ties Medininkais – atitinkamai 1090 ir 30.

Kovo 1 dieną Lietuva uždarė Lavoriškių ir Raigardo pasienio punktus, pernai vasarą Lietuva uždarė taip pat du – Šumsko ir Tverečiaus –punktus. Šiuo metu pasienyje su Baltarusija veikia tik Medininkų ir Šalčininkų punktai.

Lietuvos institucijos teigia, kad juos uždarant siekiama spręsti nacionalinio saugumo, kontrabandos, tarptautinių sankcijų pažeidimų problemas. Tokių pat sprendimų ėmėsi ir su Baltarusija taip pat besiribojančios Lenkija bei Latvija, jos šiuo metu turi po vieną veikiantį pasienio punktą.