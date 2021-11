VSAT: neteisėtai gabenamų žmonių šiemet išaiškinta dešimt kartų daugiau

„Lyginant šią statistiką su praėjusių metų, sulaikytų gabentojų skaičius padidėjo apie septynis kartus, o gabentųjų – daugiau kaip 10 kartų. Augimą lėmė šiemetinė neteisėtos migracijos iš Baltarusijos banga“, – teigia VSAT.

Daugiausia tarp sulaikytų gabentojų yra Ukrainos piliečių – 12, taip pat 10 Irako, devyni Sakartvelo, septyni Lenkijos, šeši Sirijos, penki Vokietijos ir kitų šalių piliečiai.

Anot pasieniečių, gabenami buvo 309 trečiųjų šalių piliečiai, kurių daugiausia buvo iš Irako – 226, taip pat neteisėtai gabenta 15 afganistaniečių, po 11 turkų ir sirų, aštuoni rusai, septyni iraniečiai bei kitų šalių piliečiai.

VSAT teigia, kad šiemet išskirtini keli su neteisėtu asmenų gabenimu susiję migracijos aspektai. Pirmasis susijęs su bandymais per Lenkiją judėti Vakarų Europos link, kai pasišalinama iš Lietuvoje esančių neteisėtų migrantų apgyvendinimo vietų. Didžiąją daugumą iš apgyvendinimo vietų Lietuvoje pasišalinusių užsieniečių sudarė Irako piliečiai.

Birželį ir liepą smarkiai išaugus neteisėtai migracijai į Lietuvą, užsieniečiai skubiai ir laikinai buvo apgyvendinami tam nepritaikytose patalpose savivaldybėse. Pasak VSAT, vėliau ten būta pasišalinimo atvejų.

Pasieniečiai teigia, kad kaip ir ankstesniais metais, VSAT Užsieniečių registracijos centre Pabradėje apgyvendinti prieglobsčio prašytojai neretai piktnaudžiavo turima teise laikinai išeiti iš centro, pažeisdavo reikalavimą tokiais atvejais neišvykti iš Lietuvos ir neteisėtai bandydavo pasiekti Vakarų Europos valstybes.

Iki liepos 23 dienos, kuomet Lietuvoje įsigaliojo naujos prieglobsčio prašytojų laisvą judėjimą apribojusios Užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatos, šie paprastai būdavo apgyvendinami netaikant jiems judėjimo laisvės apribojimų. VSAT teigia, kad pataisomis apribojus jų judėjimo laisvę ši antrinė migracija sumenko.

Pasieniečiai taip pat teigia, kad šiuo metu sudėtingiau pasišalinti iš saugomų Užsieniečių registracijos centrų Pabradėje, Kybartuose ir Medininkuose.

Be kita ko, pasieniečiai teigia fiksavę išskirtinius maršrutus – migrantai neteisėtai gabenami iš Latvijos per Lietuvą Lenkijos link ir tolyn į Vakarų Europą, taip pat – migrantai neteisėtai kerta Lietuvos ir Baltarusijos sieną, o tada gabentojai juos bando vežti per Lietuvą į Lenkiją ir į Vakarų Europą.

Pasak VSAT, dažniausiai neteisėti migrantai į tikslo valstybes vyko naudodamiesi gabentojų paslaugomis.

„Lietuvos pasieniečių sulaikyti gabentojai skirstytini į kelias grupes. Viena jų – užsieniečiai, turintys leidimus gyventi kitose ES šalyse ir esantys gabenamųjų giminaičiais arba tos tautybės asmenų bendruomenės nariai. Kita grupė – pavieniai pavežimo paslaugas teikiantys asmenys, dažniausiai Ukrainos ar Sakartvelo piliečiai. Dar viena grupė – gabentojai, priklausantys organizuotoms nusikalstamoms grupėms, veikiančioms kitose ES šalyse, pvz., Lenkijoje ar Vokietijoje“, – rašoma pranešime.

Šiemet VSAT teigia pradėjusi stebėti bei fiksuoti ir į migrantų gabenimą bandančius įsitraukti asmenis, kurie anksčiau užsiėmė kita neteisėta veikla, pvz., rūkalų kontrabanda.

VSAT primena, kad už neteisėtą žmonių gabenimą per valstybės sieną gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.