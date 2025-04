VRK: Ledų šventėje buvo papirkinėjami rinkėjai, Darbo partija turės sumokėti beveik 30 tūkst. eurų

VRK vertinimu, V. Uspaskichas, Darbo partija ir UAB „Vikondos grupė“ renginio metu vykdė rinkimų agitaciją, neatitinkančią sąžiningų ir garbingų rinkimų principų, ir šiurkščiai pažeidė Rinkimų kodeksą.

Taip pat konstatuota, kad renginyje girdėtos V. Uspaskicho kalbos buvo rinkimų agitacija balsuoti už Taikos koaliciją. Šioje šventėje surengtas nemokamas koncertas ir žiūrovams dalinti ledų žetonai pripažinti rinkėjų papirkimu. Komisija Ledų šventės organizavimui skirtas lėšas pripažino politinės kampanijos išlaidomis.

Komisija nustatė, kad 2024 m. Ledų šventėje V. Uspaskichas kelis kartus lipo į sceną, pasisakė kaip šventės organizatorius, skelbė „ledų lietų“, dažnai kartojo žodį „taika“, todėl tai yra vertintina kaip rinkimų agitacija.

Renginyje taip pat dalyvavo Taikos koalicijos sąrašo kandidatai. Jie apie dalyvavimą pranešė socialiniuose tinkluose, kur dėkojo V. Uspaskichui ir jo buvusiai sutuoktinei Jolantai Blažytei už šventę. VRK išvadoje pabrėžiama, kad „Vikondos grupės“ faktinė vadovė J. Blažytė dalyvavo formuojant Taikos koaliciją, ją rėmė finansiškai, vienai iš Taikos koalicijos partnerių – Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijai – paaukodama 20 tūkst. eurų.

Pasak VRK, su Taikos koalicija į Seimą kandidatavusių asmenų sąsajas su šiuo renginiu įrodo tai, kad Ledų šventės metu vykusio koncerto scenoje kaip atlikėja pasirodė šio sąrašo atstovė Aistė Pilvelytė. Komisija nustatė, kad jai buvo sudarytos išskirtinės sąlygos pasirodyti, o tai rinkimų politinės kampanijos metu vertintina kaip politinė reklama. Be to, VRK tyrėjams pavyko išsiaiškinti, kad A. Pilvelytės ir „Vikondos grupės“ sutartis buvo sudaryta tiesiogiai, ne per renginių organizatorius, už pasirodymą jai sumokėta 14,5 tūkst. eurų. Pasak komisijos, renginyje kandidatė buvo matoma su kitais Taikos koalicijos sąraše buvusiais politikais.

Taip pat išsiaiškinta, kad renginyje vyko dronų programa, kurios metu danguje buvo rašomi žodžiai, vaizduojami simboliai. Už ją sumokėta apie 15 tūkst. eurų.

Skaičiuojama, kad Ledų šventės metu žmonėms nemokamai buvo išdalyta 34 tūkst. ledų porcijų, padovanotas nemokamas garsių ir populiarių atlikėjų koncertas, įrengta VIP palapinė, sumontuota scena, užsakytas apšvietimas, įgarsinimas ir kitos su renginio aptarnavimu susijusios paslaugos.

Atsižvelgiant į tai, kad „Vikondos grupė“ ir renginių organizavimo įmonė UAB „Propeller“, motyvuodamos komercine paslaptimi, atsisakė pateikti Ledų šventei organizuoti patirtų išlaidų sąmatas, tyrimą atlikusi VRK darbo grupė neturėjo galimybės nustatyti visos renginio metu patirtų išlaidų sumos.

VRK tyrimo metu vertino visą Ledų šventės kontekstą, renginio turinį ir patirtas išlaidas. Komisija nustatė, kad Ledų šventės organizuojamos nuo 1995 m., jos iniciatorius nuo 2000 m. yra politikas ir pernai spalį vykusiuose Seimo rinkimuose dalyvavusios Taikos koalicijos lyderis V. Uspaskichas.

Išvadoje akcentuojama, kad Ledų šventė nėra kasmetinis renginys. 2024 m. Ledų šventė surengta po ketverių metų pertraukos ir vyko politinės kampanijos laikotarpiu – prieš Seimo rinkimus. 2020 m. šis renginys taip pat vyko prieš parlamento rinkimus.

Atlikto tyrimo medžiaga bus perduota Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT).

ELTA primena, kad į Darbo partiją sugrįžęs V. Uspaskichas vedė trijų politinių jėgų koalicinį sąrašą į Seimą – su „darbiečiais“ parlamento rinkimuose dalyvavo Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija bei Žemaičių partija. Tačiau spalį vykę rinkimai koalicijai nebuvo sėkmingi – koalicija surinko vos 2,2 proc. balsų ir neperžengė 5 proc. kartelės, reikalingos iškovoti mandatų daugiamandatėje apygardoje.