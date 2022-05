Vokietijos žiniasklaida: Ukrainą remiame mažais ginklais ir didelėmis kalbomis?

Pažymima, kad laikotarpiu nuo kovo 30 iki gegužės 26 dienos Ukraina iš Vokietijos vyriausybės gavo tik dvi partijas ginklų. Abiejose partijose buvo tik nedideli įrenginiai. Remiantis sąrašu, Vokietija gegužės viduryje išsiuntė 3000 prieštankinių minų ir dar 1600 specializuotų kryptinių prieštankinių minų. Ankstesnėje siuntoje, kuri į Ukrainą atkeliavo mėnesiu anksčiau, buvo tik kulkosvaidžių dalys, uždegikliai, detonavimo virvės, radijo aparatai, rankinės granatos, sprogstamieji užtaisai ir minos.

Informacija apie konkrečius ginklų siuntimus yra susijusi su saugumu ir įslaptinta, todėl prašau jūsų supratimo, kad negaliu nei pateikti daugiau detalių, nei patvirtinti detalių“, – žurnalistams sakė Vokietijos Gynybos departamento atstovė.

Pasak Ukrainos pusės, paskutinis priešlėktuvinės ir prieštankinės ginkluotės pristatymas įvyko daugiau nei prieš du mėnesius, kovo 25 d. Ją sudarė 2000 „Panzerfaust 3“ raketų ir 1500 priešlėktuvinių raketų „Strela“. Tačiau, remiantis Ukrainos kovo 29 d. sąrašu, šios amunicijos poreikis vis dar išlieka. Be to, be priešlėktuvinių raketų sistemų „Stinger“ ir prieštankinių ginklų, Ukrainos kariuomenei reikia ir „Harpoon“ tipo priešlaivinių raketų. Tai Ukraina patvirtino Vokietijos gynybos ministrei Christine Lambrecht balandžio 9 ir gegužės 1 d.

Tačiau Vokietija kol kas neįvykdė Ukrainos prašymų tiekti būtinus ginklus, nors kancleris Scholzas viešai pažadėjo tolesnius tiekimus. Kelias savaites jis kartojo, kad parama Kijevui tęsiasi. Paskutinį kartą – ketvirtadienį Davose vykusiame Pasaulio ekonomikos forume: „Į rimtas taikos derybas Putinas pradės tik tada, kai supras, kad negali palaužti Ukrainos gynybinio pajėgumo. Todėl mes palaikome Ukrainą“.

Welt am Sonntag pažymi,kad Vokietijos vyriausybė tolsta nuo savo sąjungininkų ji tiekia lengvuosius ginklus, bet ne sunkiosios technikos. Šeštadienį Kijevas pranešė, kad iš Danijos gavo raketų „Harpoon“, o iš JAV – dar daugiau savaeigių haubicų. Kalbėdamas apie sunkiąją ginkluotę, Scholzas sakė, kad „visada žengiame koja kojon su NATO partneriais“, o parama Ukrainai „glaudžiai derinama su mūsų partneriais ir sąjungininkais“.

Kadangi nė viena NATO šalis netiekia vakarietiško tipo tankų, tai lėmė atsisakymą tiekti Ukrainai vokiškus kovinius tankus ir šarvuočius, rašo Welt am Sonntag.