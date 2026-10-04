Visagine, įtariama, nužudyta moteris

Policijos departamento duomenimis, apie 14.10 val. Energetikų gatvėje, savo bute, rastas mirusios moters, gimusios 1959 metais, kūnas.
Nužudymu įtariamas vyras, gimęs 1979 metais, uždarytas į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato laikino sulaikymo patalpas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
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