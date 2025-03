Vilnius paskelbė beveik 100 mln. eurų vertės 145 elektrinių autobusų pirkimo konkursą

Be to, už 8,2 mln. eurų (be PVM) bus perkamos ir šių autobusų techninės priežiūros paslaugos bei atsarginės dalys.

„Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) trečiadienį paskelbė autobusų pirkimo konkursą, o sutartį su jo laimėtojais planuojama pasirašyti trečiąjį šių metų ketvirtį.

„Vilniaus viešasis transportas sparčiai modernizuojasi – nauji elektriniai autobusai leis miestui judėti tvariau ir efektyviau. Mažesnė tarša, tylesnės kelionės ir aukštesnė komforto kokybė – tai pokyčiai, kurių tikisi vilniečiai“, – pranešime sakė meras Valdas Benkunskas.

Pasak VVT vadovo Igno Degučio, nauji autobusai pakeis seniausius dyzelinius, jie bus keturių skirtingų dydžių – 8-18 metrų ilgio.

BNS rašė, kad kovo pradžioje sostinės taryba nusprendė įsigyti 145 elektrinius ir 16 vandeniliu varomus autobusus, kurie pakeis taršius ir nusidėvėjusius autobusus.

Vilniaus miestas antradienį paskelbė naują didelės apimties viešojo transporto paslaugų konkursą, juo savivaldybė ketina įsigyti paslaugas iš privačių vežėjų, kurie viešojo transporto tinklą papildytų 327 naujais autobusais, o visas sostinės parkas išaugtų iki 824 autobusų ir troleibusų.

Pernai spalį VVT paskelbė ir 73 naujų troleibusų pirkimo konkursą, o sutartį su laimėtoju planavo pasirašyti kovo-balandžio mėnesiais. Visas troleibusų parkas turėtų būti atnaujintas 2026 metų pabaigoje.

Praėjusių metų gruodį VVT naujų troleibusų ir autobusų įsigijimui iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei Šiaurės investicijų banko (ŠIB) pasiskolino 80 mln. eurų: troleibusų pirkimui bus skirta iki 58,4 mln. eurų, o autobusams – iki 21,6 mln. eurų.