Vilniuje – tragiškas rytas: 25-metis žuvo nuo atsitiktinai sutiktos moters rankos

Bylos duomenimis, Oksana N., būdama apsvaigusi nuo alkoholio (nustatytas 1,39 promilės neblaivumas), 2022 m. liepos 15 d. apie 7 val. prie namo, esančio Geležinkelio gatvėje, asmeninio konflikto metu tyčia vieną kartą dūrė N. A. peiliu į pilvą.
Taip padarydama durtinį-pjautinį pilvo sužalojimą su diafragmos ir kepenų pažeidimu, kuris komplikavosi ūmiu vidiniu nukraujavimu, nuo ko jaunas vyras po valandos mirė.
Konfliktas dėl butelio
Teisiamojo posėdžio metu kaltinamoji pasakojo, kad ji nenorėjo nužudyti N. A., o tik bandė jį pagąsdinti, nes tuo metu barėsi. Ji labai gailisi dėl savo veiksmų.
Tą dieną, kai viskas įvyko, ji buvo bare su pažįstamais, priėjo nukentėjusysis, paprašė cigaretės. Nukentėjusysis buvo pavaišintas cigarete. Jis prisėdo ir kartu pradėjo gerti degtinę.
Vėliau jis kaltinamajai pasiūlė eiti į kitą barą, nes norėjo pakalbėti. Jie kartu nuėjo ir atsisėdo prie kito baro, kalbėjo ir kažkas nukentėjusiajam užėjo, jie pradėjo pyktis.
Tuomet nukentėjusysis nubėgo prie tos vietos, kur jam buvo durta peiliu. Toje vietoje kaltinamoji ir nukentėjusysis stumdėsi.
Kaltinamoji nenorėjo žudyti ar kažką jam padaryti, norėjo tik pagąsdinti peiliu. Ištraukė peilį ir atliko veiksmą, kurio nemoka apibūdinti.
Nukentėjusysis pakėlė megztinį ir kaltinamoji pamatė kraują. Ji išsigando ir pabėgo iš įvykio vietos. Peilį paslėpė stotyje.
Moteris prisipažino, kad ne tik buvo neblaivi, bet dar ir pavartojusi psichotropinių tablečių, todėl nelabai pamena nužudymo aplinkybių.
Neatsimena, kas vyko po to, kai apsibarė su nukentėjusiuoju. Galbūt nukentėjusysis ją pastūmė ir nuėjo prie tos vietos, kur viskas įvyko.
Ji labai supyko, nuėjo su juo, šaukė ant jo. Kito asmens, dalyvavusio įvykyje, neatsimena. Vieną degtinės butelį išgėrė prie baro, o kitą nukentėjusysis sudaužė.
Jis galimai iš pykčio metė maišą su buteliu toje vietoje, kur buvo suduota peiliu. Nežino, kodėl sudavė tam žmogui peiliu. Spėja, kad supyko, nes vyras sudaužė degtinės butelį.
Peilis, kuriuo dūrė nukentėjusiajam, buvo sugyventinio dovana. Peilį jai padovanojo sugyventinis, kuris iki įvykio likus dviem savaitėms mirė.
Ji visada nešiojasi peilį su savimi. Peilį nešiojosi su savimi, kaip širdžiai brangų atsiminimą apie mirusį sugyventinį. Nešiodavausi jį kišenėje, rankinėje, o įvykio metu laikė už rankovės, nes tą naktį buvo viena, vaikščiojo, neturėjo, kur eiti ir jai buvo baisu vienai, bijojo, jog kažkas prieis, prisikabins.
Tuo metu nelabai iš viso suvokė, ką daro, nes tik gerdavo ir vartodavo narkotikus. Jai buvo depresija. Vėliau moteris patikslino, kad kai jie dviese su vaikinuku prie kito baro vartojo alkoholį, prie jų prisėdo jai pažįstamas vyras, kuris su jais šiek tiek išgėrė.
Vaikinas, kuris juos vaišino alkoholiu, pasakė, kad jau nori eiti namo. Jis atsikėlė nuo stalo, pasiėmė savo maišą su alkoholiu ir norėjo eiti.
Tačiau jos pažįstamas išrovė jam iš rankų maišą su alkoholiu. Vaikinas paėmė maišą atgal. Vaikinas ėjo nuo jų, perėjo gatvę. Ji su pažįstamu vyru ėjo iš paskos.
Vaikiną pasivijo. Žudikės pažįstamas vėl bandė atimti iš vaikino maišą, tuomet šis suplyšo ir butelis sudužo. Ji tuomet labai supyko.
Tada ji turimu peiliu ji smogė vaikinui į pilvą. Nepagalvojo, kad peilis įsmigs taip giliai. Atsikračiusi peilio, ji grįžo atgal į barą, kur buvo sulaikyta policijos pareigūnų.
Ilgi metai už grotų
Vilniaus apygardos teismas Oksaną N. pripažino kalta dėl nužudymo ir paskyrė jai laisvės atėmimą vienuolikai metų.
Nukentėjusiosios civilinį ieškinį nuspręsta tenkinti iš dalies ir iš Oksanos N. nukentėjusiajai priteisti 3590 eurų turtinei bei 7060 eurų neturtinei žalai atlyginti.
Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.
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