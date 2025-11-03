 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje prie Seimo – masinė avarija: susidūrė 5 automobiliai

2025-11-03 18:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 18:39

Pirmadienio vakarą Vilniuje prie Seimo – masinė avarija.

Masinė avarija prie Seimo (nuotr. Broniaus Jablonsko)
11

Pirminiais duomenimis, susidūrė penki automobiliai, vienas jų vertėsi ant šono.

0

Pirminiais duomenimis, susidūrė penki automobiliai, vienas jų vertėsi ant šono.

Masinė avarija prie Seimo
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Masinė avarija prie Seimo

Žmonės per avariją nenukentėjo.

Eismas Goštauto gatve užtvertas. Avarijos vietoje dirba policija.

Papildysime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

