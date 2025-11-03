Vilniuje prie Seimo – masinė avarija: susidūrė 5 automobiliai

Pirminiais duomenimis, susidūrė penki automobiliai, vienas jų vertėsi ant šono.
Masinė avarija prie Seimo(11 nuotr.)
Masinė avarija prie Seimo (nuotr. Broniaus Jablonsko)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Masinė avarija prie Seimo
Žmonės per avariją nenukentėjo.
Eismas Goštauto gatve užtvertas. Avarijos vietoje dirba policija.
Papildysime.
