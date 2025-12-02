 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje per perėją ėjęs vyras partrenktas „Citroen“: dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę

2025-12-02 08:43 / šaltinis: BNS
2025-12-02 08:43

Pirmadienį sostinėje lengvasis automobilis kliudė per pėsčiųjų perėją ėjusį pėsčiąjį.

Ligoninė (Juliaus Kalinsko nuotr.) (nuotr. Elta)

Pirmadienį sostinėje lengvasis automobilis kliudė per pėsčiųjų perėją ėjusį pėsčiąjį.

0

Kaip pranešė policija, eismo nelaimė įvyko apie 14.25 val. Antakalnio ir Šilo gatvių sankryžoje. Pirminiais duomenimis, 1961 metais gimusio vyro vairuojamas „Citroen“ partrenkė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją, degant draudžiamam raudonam šviesoforo signalui, ėjusį pėsčiąjį, gimusį 1995 m. 

Nukentėjusysis dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę. 

Policija surinko medžiagą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

