Vilniuje per perėją ėjęs vyras partrenktas „Citroen“: dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę

Kaip pranešė policija, eismo nelaimė įvyko apie 14.25 val. Antakalnio ir Šilo gatvių sankryžoje. Pirminiais duomenimis, 1961 metais gimusio vyro vairuojamas „Citroen“ partrenkė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją, degant draudžiamam raudonam šviesoforo signalui, ėjusį pėsčiąjį, gimusį 1995 m.
Nukentėjusysis dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Policija surinko medžiagą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
