Vilniuje naktį po sprogimo ant kojų sukelti „Aro“ išminuotojai

Sprogimas Naujojoje Vilnioje nebus vertinamas, kaip išdaiga ar pajuokavimas: už įmestą sprogmenį kaltininkui greičiausiai teks keliauti už grotų. Prieš vidurnaktį į namo kiemą B. Laurinavičiaus gatvėje įmestas sprogmuo pridarė eibių: nuo skeveldrų kiaurai per abu stiklus dužo langas antrame aukšte, išdužo ir per dešimt metrų stovinčio automobilio šoninis langas. Skeveldros kiaurai pramušė ir metalines dureles. Name buvo žmonių, šeimininkas mano, kad sprogmenį įmetė gretimame name besilinksminusi kompanija.

„Vienuoliktą valandą buvo. Lygiai vienuoliktą buvo sprogimas. – Nuostolių mašina ir duobikė ta? – Antro aukšto langas išdaužtas kiauriai. – O kaip manot, čia durniavo ar kerštas kažkoks? – Nežinau, čia buvo žmonių susirinkę“, – pasakoja šeimininkas.

Sprogimą girdėjo dar kitame name kaimynė. Ji pamanė, kad jos name sprogo katilas. Po sprogimo įtarimų sukėlusi kompanija iš karto, per kelias minutes išvažiavo.

Labai pasisekė, kad per sprogimą žmonės nesužeisti. Į namą įlėkusios skeveldros galėjo pataikyti ir į žmones. Vidury nakties į įvykio vietą iškviesta policija, įvykio vietą apžiūrėjo „Aro“ specialistai. Jie įvykio vietoje surinko įkalčius. Kol kas neaišku, kokie sprogmenys sprogo. Ant žemės numestos petardos skeveldrų paprastai nepakelia. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu. Už tai gresia laisvės atėmimas iki penkerių metų.

O štai koks chuliganiškas išpuolis pirmąją Velykų dieną užfikstuotas Naujojoje Vilnioje, A. Kojelavičiaus gatvėje. Neadekvatus vyras užšoko ant automobilio ir ėmė juo laipioti. Perlipęs pers stogą, užlipęs ant pravirų durelių praeivis dar šoko ant išlipusio lauk ir policiją bekviečiančio vairuotojo. Neadekvačiai besielgiantį užpuoliką sutramdė ir išsivežė policija.