Vilniuje iš automobilio bagažinės pavogtas dronas ir kompiuteris

Skelbiama, jog naktį iš penktadienio į šeštadienį sostinės Verkių gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, buvo išdaužtas automobilio BMW galinis lango stiklas ir iš bagažinės pavogtas dronas ,,DJI 4PRO mini“ ir kompiuteris ,,Lenovo“.
Pareigūnų duomenimis, nuostoliai siekia 1,5 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
