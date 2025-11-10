 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje iš automobilio bagažinės pavogtas dronas ir kompiuteris

2025-11-10 09:37 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 09:37

Iš automobilio bagažinės Vilniuje buvo pavogtas dronas ir kompiuteris, praneša Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 

Policija (nuotr. 123rf.com)

Iš automobilio bagažinės Vilniuje buvo pavogtas dronas ir kompiuteris, praneša Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 

REKLAMA
0

Skelbiama, jog naktį iš penktadienio į šeštadienį sostinės Verkių gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, buvo išdaužtas automobilio BMW galinis lango stiklas ir iš bagažinės pavogtas dronas ,,DJI 4PRO mini“ ir kompiuteris ,,Lenovo“. 

Pareigūnų duomenimis, nuostoliai siekia 1,5 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų