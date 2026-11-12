Vilniuje dingo nepilnametis – prašoma gyventojų pagalbos: įsidėmėkite, kaip atrodo

Lapkričio 5 d. apie 16 val. nepilnametis išėjo iš namų, Vilniuje, ir iki šiol negrįžo. Jo buvimo vieta nėra žinoma.
Dingusiojo nepilnamečio požymiai: apie 171 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, šviesių plaukų, mėlynų akių. Ypatingas požymis: dešinioji ranka su gipso įtvaru.
Išeidamas iš namų vilkėjo juodą striukę su baltu pilku priekiu, mūvėjo juodus džinsus, su savimi turėjo juodą kuprinę „Fila“.
Asmenis, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, prašytume apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Margaritą Balciulienę, mob. tel. +370 612 48085. arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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