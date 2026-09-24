Vilniuje dingo jauna mergina – policija skelbia paiešką: kreipiasi į visus

Šių metų rugsėjo 21 d. apie 14 val. mergina išėjo iš namų, Vilniuje, K. Kalinausko g., ir į juos iki šiol negrįžo, rašoma pranešime.
Ieškomos Viktorijos Marijos Čapskytės požymiai: apie 180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, juodų iki pečių plaukų, žalių akių.
Kuo vilkėjo išeidama, nėra žinoma, su savimi ji turėjo mobiliojo ryšio telefoną, tačiau šiuo metu jis yra išjungtas.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šią merginą ar žinančius jos buvimo vietą, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Angelina Kopač, +370 700 56709, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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