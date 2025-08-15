Vilniaus rajone neblaivus vairuotojas policininkams pasiūlė kyšį

Anot Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK), apie 22 val. 59 min. Ažulaukės kaime automobilio „Audi“ vairuotojas (gim. 1988 m.), siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės už vairavimą esant neblaiviam, siūlė 2-5 tūkst. eurų kyšį Vilniaus AVPK Reagavimo valdybos pareigūnams.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, ir dėl papirkimo.
