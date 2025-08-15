Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus rajone neblaivus vairuotojas policininkams pasiūlė kyšį

2025-08-15 10:04 / šaltinis: ELTA
2025-08-15 10:04

Vilniaus rajone ketvirtadienį vakarą neblaivus vairuotojas policininkams pasiūlė kyšį, informavo policija.

Korupcija (nuotr. Andrius Ufartas/BNS)

Vilniaus rajone ketvirtadienį vakarą neblaivus vairuotojas policininkams pasiūlė kyšį, informavo policija.

0

Anot Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK), apie 22 val. 59 min. Ažulaukės kaime automobilio „Audi“ vairuotojas (gim. 1988 m.), siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės už vairavimą esant neblaiviam, siūlė 2-5 tūkst. eurų kyšį Vilniaus AVPK Reagavimo valdybos pareigūnams. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, ir dėl papirkimo. 

