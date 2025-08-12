Vilniaus rajonas jaunimą kvies vienai dienai tapti tarybos nariais

Šių metų renginio, kuriame kviečiami dalyvauti 14–29 metų savivaldybės gyventojai, tema – „Interaktyvaus žemėlapio kūrimas repo ritmu“.
„Suteikiant jauniems žmonėms galimybę įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus pripažįstama, kad jų idėjos ir unikalus požiūris yra neįkainojamas turtas. Kiekvienas jaunas žmogus, nesvarbu, ar jis menininkas, aktyvistas, ar tiesiog smalsus pilietis, savyje talpina galią kurti ir keisti, todėl yra gyvybiškai svarbu įsiklausyti į jų balsus ir skatinti aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime“, – teigia savivaldybės meras Robertas Duchnevičius.
Pasak savivaldybės, renginių siekiama sujungti pilietiškumą su kūrybine saviraiška, kuri artima daugeliui jaunų žmonių.
„Renginio metu jaunimas bus kviečiamas ne tik įsitraukti į kūrybinį procesą, mokantis repuoti ir kurti tekstus, bet ir pasinerti į pilietinį gyvenimą – vienai dienai užimti tarybos nario kėdę, susitikti su bendraminčiais ir drauge generuoti idėjas apie tai, kaip keisti savo aplinką“, – teigia vicemerė Edita Tamošiūnaitė.
Rugpjūčio 12-oji švenčiama Tarptautinė jaunimo diena. Ši šventė minima nuo 1999-ųjų Jungtinių Tautų Organizacijos sprendimu. Šią dieną siekiama daugiau dėmesio skirti jaunimo problemoms, skatinti jaunimą aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!