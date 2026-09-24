Vilniaus mokykloje – šokiruojantis incidentas: mokytoja įtariama smurtavusi prieš mažametę

Kaip praneša Vilniaus apskrities komisariatas, rugsėjo 23 d. apie 13 val. 20 min. ir 13 val. 30 min. Vilniuje, mokykloje, konflikto metu, moteris (gim. 1962 m.) panaudojo fizinį smurtą prieš nepilnametę (gim. 2013 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str. 3 d.
Mergaitė apie įvykį pranešė motinai
Eltos žiniomis, smurtu įtariama mokytoja. Mergaitė susisiekė su savo mama ir pranešė jai apie mokykloje nutikusį įvykį.
Greitosios medikai į mokyklą nevyko.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo mažametei.
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Ot dasigyvenom!
Tu mokytoju ne su ziburiu nerasit, ar nesuprantat koki s...uzviret su savi leftistinem nesamonem?