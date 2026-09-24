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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus mokykloje – šokiruojantis incidentas: mokytoja įtariama smurtavusi prieš mažametę

2026-09-24 09:10 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
2026-09-24 09:10
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Vilniaus mokykloje mokytoja įtariama du kartus panaudojusi fizinį smurtą prieš mažametę mokinę. 

Vilniaus mokykloje – šokiruojantis incidentas: mokytoja įtariama smurtavusi prieš mažametę (nuotr. Dainiaus Labučio)

Vilniaus mokykloje mokytoja įtariama du kartus panaudojusi fizinį smurtą prieš mažametę mokinę. 

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6

Kaip praneša Vilniaus apskrities komisariatas, rugsėjo 23 d. apie 13 val. 20 min. ir 13 val. 30 min. Vilniuje, mokykloje, konflikto metu, moteris (gim. 1962 m.) panaudojo fizinį smurtą prieš nepilnametę (gim. 2013 m.).

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str. 3 d.

Mergaitė apie įvykį pranešė motinai

Eltos žiniomis, smurtu įtariama mokytoja. Mergaitė susisiekė su savo mama ir pranešė jai apie mokykloje nutikusį įvykį.

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Greitosios medikai į mokyklą nevyko. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo mažametei.

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O
O
2026-09-24 09:30
ką mergaitė darė mokykloje pati,kad išvedė iš kantrybės mokytoją ,mamai nepasisakė? Be abejo ne.Šiandieniniai mokinukai ,deja, tokie jau yra,jiems viskas yra galima,o pedagogai yra antra rūšis jiems.Dabar varys per visus laikraščius,tampys tą vargšę mokytoją ilgai ir nuobodžiai.Ką ten ji jai padarė,jei net greitoji nevažiavo,ogi garantuoju,prisilietė prie jos kažkaip,nes ji (nepilnametė) buvo nevaldoma.GARANTUOJU.
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Tiesa
Tiesa
2026-09-24 09:37
Prasideda! Snargliai prades vadivauti!

Ot dasigyvenom!

Tu mokytoju ne su ziburiu nerasit, ar nesuprantat koki s...uzviret su savi leftistinem nesamonem?
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as
as
2026-09-24 10:59
jeigu jau rašot, tai rašykir viską - kodėl buvo tas "smurtas" (panašu, kad ranką prilietė.....)
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