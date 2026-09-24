Namuose Vilniuje – konfliktas: 3,32 promilės įpūtęs vyras peiliu puolė moterį

1957 metais gimusi moteris Algirdo gatvėje buvo sužeista vyro, jam fiksuotas 3,32 promilės girtumas.
Nukentėjusioji, suteikus medicininę pagalbą, gydosi namuose.
Tuo tarpu 1978 metais gimęs vyras uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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