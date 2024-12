Vilniaus medikai tai padarė pirmieji Lietuvoje: pacientams – vieni privalumai

Kaip skelbia ligoninė, šis metodas yra reikšmingas tiek pacientų saugumui, tiek medicinos inovacijų plėtrai Lietuvoje. Pagrindiniai anglies dvideginio naudojimo privalumai:

Nėra neigiamo poveikio inkstų funkcijai – tai ypač aktualu pacientams, kuriems nustatytas inkstų nepakankamumas.

Neturi neigiamo poveikio imuninei sistemai, todėl išvengiama galimų alerginių reakcijų.

Tinka pacientams, alergiškiems jodui, kuris dažniausiai naudojamas įprastuose kontrastiniuose tirpaluose.

Mažesnės išlaidos – anglies dvideginis yra pigiausia kontrastinė medžiaga, naudojama medicinoje, todėl tai prisideda prie sveikatos priežiūros sistemos efektyvumo.

Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Kraujagyslių chirurgijos skyrius kasmet teikia pagalbą daugiau nei 1 000 pacientų, iš kurių apie 70 proc. atvejų reikia atlikti galūnių arterijų ištyrimą (arteriografinis ištyrimas) diagnozės tikslinimui. Be to, kasmet atliekama apie 600 gydomųjų endovaskulinių intervencijų – be pjūvio, per arterijos punkciją, kas sumažina paciento stacionarizacijos laiką ir sąlygoja greitesnį sveikimą.

„Džiaugiamės galėdami pirmieji išbandyti šį pacientams saugų metodą kraujagyslių ligų diagnostikoje. Ši procedūra mūsų skyriuje yra naujovė tiek pacientams, tieks patiems specialistams, jau turintiems ilgametę patirtį taikant įprastas kontrastines medžiagas. Mums, kaip šios srities specialistams, svarbu išbandyti praktiškai pasaulyje taikomus diagnostikos ir gydymo metodus bei atsirinkti ir pasiūlyti pacientams, sergantiems galūnių kraujagyslių ligomis, optimaliausius ištyrimo ir gydymo algoritmus. “ – teigia Kraujagyslių chirurgijos skyriaus vedėja Ingrida Valužytė.