Vilniaus darželyje – išskirtinė iniciatyva: „Norėtume, kad dar vieną kartą atvažiuotų“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Senjorės Jadvyga ir Zita sako, kad į darželį eina kaip į šventę, čia atsineša pasakas, kurias papildo žaidimais ir įvairiomis veiklomis mažiesiems.

„O dabar aš papasakosiu, kaip buvo, o jūs visi man padėsit. Gerai?“ – klausė senjorė Jadvyga.

Darželyje – pasakų skaitymai

Smalsiomis akimis ir ištemptomis ausimis Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vaikai klausėsi lietuvių liaudies pasakos apie ropę. Ir ne tik klausėsi, bet ir patys toje pasakoje dalyvavo – suvieniję jėgas ir rovė ropę.

Fabijoniškių socialinių paslaugų namuose gyvenantys senjorai jau kurį laiką atranda naują gyvenimo prasmę savanoriškai lankydamiesi vaikų darželiuose ir sekdami pasakas.

„Norisi susitikti su vaikais. Ir to džiaugsmo, ir to juoko, ir to paprastumo, ir to nuoširdumo, iš vaikų visada sulauki“, – vardijo senjorė Zita.

„Ir apkabinimų, ir bučinių, žinot, čia labai labai geros emocijos“, – džiaugėsi Jadvyga.

Išklausę pasakas atsidėkodami vaikai džiugina senjores savo pasirodymais – deklamuoja eilėraščius, dainuoja išmoktas daineles.

„O apie ką dainuojat? – Apie mėlyną sraigę, apie dilgėlę, apie pelytę“, – vardijo darželinukės Gustė, Gilė ir Ema.

Vaikai pasakojo, kad kiekvieną kartą laukia atvykstančių senjorų.

„Tikimės, kad daug pasakų paseks ir kad galėtume dar dainas padainuoti“, – kalbėjo darželinukės Etnaja ir Žemyna.

Darželinukai senjorų labai laukia

Senjorės atvirauja – tokie susitikimai yra kur kas daugiau nei pasakos, tai – vaistas nuo vienatvės, abipusė draugystė, šilumos mainai ir gyvas, tikras bendravimas tarp kartų.

„Man taip likimas susiklostė, kad aš likau visai viena. Tai man tai tiesiog ligos, blogos mintys, viskas eina tolyn! O aš myliu labai vaikus“, – tikino Jadvyga.

Idėjos genialumas – paprastume.

„Gimė ta idėja, kad mes norime nunešti vaikams ir padovanoti pasaką. Todėl, kad šiandien, iš tikrųjų, labai mažai kas skaito pasakas, mažai kas myli tą knygą“, – kalbėjo Fabijoniškių socialinių paslaugų namų direktorė Anželika Žolnerukaitė.

O prisiminimai išlieka ilgam, ir ne tik senjorėms, o ir vaikams.

„Mes, kai atsigulam jau pailsėti, tai ir vaikai patys, patys jau tada pradeda sakyt vienas kitam, klausia, ar gali pasaką papasakoti?“ – pasakojo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Oksana Gotovskienė.

Ši iniciatyva jau dabar subūrė aktyvią senjorų bendruomenę – planuojami nauji susitikimai, pasakų ciklai, kūrybinės dirbtuvės, kuriose pasakas senjorai kurs kartu su vaikais. Vaikai išlydi močiutes ir pasakoja, kad nekantriai lauks jų sugrįžtant.

„Ir norėtume, kad dar vieną kartą atvažiuotų. – Ir pasaką pasakytų dar vieną kartą“, – kalbėjo darželinukės Etnaja ir Žemyna.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.