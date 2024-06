Vilkikų eilės pasienyje su Baltarusija nemažėja, beveik neliko lengvųjų automobilių eilių

Tuo metu lengvųjų automobilių eilių Šalčininkų pasienio punkte nėra, o Medininkuose ji juda greitai, sako VSAT atstovas.

Anot Giedriaus Mišučio, krovininio transporto eilės formuojasi, nes per Lietuvą toliau vyksta dideli vilkikų srautai, sieną kirsti leidžiama tik dviejuose punktuose, be to, Lenkija ir Latvija į Baltarusiją praleidžia tik per vieną punktą.

„Galima sakyti, kad situacija yra stabili. (...) Laukimo laikas yra gana ilgas, (...) srautas yra didelis, o priežastys išlieka tos pačios“, – BNS pirmadienį sakė G. Mišutis.

REKLAMA

REKLAMA

VSAT atstovas taip pat pabrėžia, kad įgyvendinant tarptautines sankcijas Lietuvos muitinė kur kas griežčiau tikrina krovinius.

REKLAMA

„Yra ypač griežta muitinės patikra, kuri yra labai imli laikui – kiekvienas automobilis skenuojamas rentgenu, vykdoma sankcijų kontrolė, prekės tikrinamos ypač atidžiai, tam reikia laiko“, – teigė G. Mišutis.

Jo teigimu, pirmadienį 8 val. ryto Šalčininkuose laukė 700 vilkikų, iš kurių apie 315 stovėjo laukimo aikštelėje, Medininkuose – atitinkamai 790 ir 360.

VSAT duomenimis, prognozuojamas laukimo laikas Šalčininkuose siekia 175, Medininkuose – 120 valandų.

REKLAMA

REKLAMA

Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas BNS sakė, kad, praėjusios savaitės pabaigoje aljanso įmonių vairuotojai eilėje į Baltarusiją laukė apie 7–8 dienas, iš jos į Lietuvą – apie dvi savaites.

„Tikrai labai didelis laukimo laikas“, – BNS teigė P. Drižas.

Pasak jo, pranešimų apie išaugusias eiles pasienyje ir itin ilgą laukimą iš vairuotojų sulaukiama maždaug pusantro mėnesio, o dideles eiles lemia sugriežtėjusi patikra, kurią atlieka per mažai pareigūnų, bei kovą uždaryti Raigardo ir Lavoriškių pasienio punktai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Srautas galbūt yra toks pat, bet sumažėjęs mūsų sienos pralaidumas. Skyrus papildomų žmogiškųjų išteklių galbūt galima grįžti prie normalaus režimo“, – sakė P. Drižas.

„Jei kai kurie punktai yra uždaryti, yra variantų optimizuoti žmogiškuosius išteklius ir skirti daugiau pareigūnų ir greičiau vykdyti sankcijų kontrolę, kad eiles truputį paspartintume“, – kalbėjo jis.

TTLA vadovas pabrėžė, kad tarptautines sankcijas užtikrinti privaloma, tačiau dėl ilgų procedūrų nukenčia teisėtai dirbantys vežėjai.

REKLAMA

Beveik neliko lengvųjų automobilių eilių

Pasak G. Mišučio, pirmadienio ryte Šalčininkų punkte lengvųjų automobilių eilės nebuvo išvis, o Medininkuose kirsti sieną apie dvi valandas laukė 35 automobiliai.

„Tendencija tokia, kad lengvųjų automobilių eilės sumažėjusios iki minimumo, nes dar prieš savaitę, pavyzdžiui, Medininkuose, laukdavo apie 12–13 valandų. Šalčininkuose reikėdavo laukti ir po 10, ir po 15 valandų“, – teigė VSAT atstovas.

REKLAMA

G. Mišučio teigimu, lengvųjų automobilių eilės galėjo sumažėti muitinei nuo praėjusio antradienio pradėjus reikalauti papildomų dokumentų iki penkerių metų senumo automobiliams, kurie į Baltarusiją gabenami eksportui ar tranzitu.

„Bent jau Medininkuose apie pusė būdavo tie tranzitiniai automobiliai, kurie sudarydavo eiles, perpardavinėtojai juos varydavo į Baltarusiją“, – sakė G. Mišutis.

Kovo 1 dieną Lietuva uždarė Lavoriškių ir Raigardo pasienio punktus, pernai vasarą Lietuva uždarė taip pat du – Šumsko ir Tverečiaus –punktus. Šiuo metu pasienyje su Baltarusija veikia tik Medininkų ir Šalčininkų punktai.

Lietuvos institucijos teigia, kad taip siekiama spręsti nacionalinio saugumo, kontrabandos, tarptautinių sankcijų pažeidimų problemas. Tokių pat sprendimų ėmėsi ir su Baltarusija taip pat besiribojančios Lenkija bei Latvija, jos šiuo metu turi po vieną veikiantį pasienio punktą.