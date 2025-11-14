Vilhelmas Germanas lieka už grotų: už jo laisvę siūlė ir 1 mln. eurų užstatą

Jo advokatas Giedrius Danėlius sako, kad dėl griežčiausios kardomosios priemonės pratęsimo vėl bus rašomas skundas Lietuvos apeliaciniam teismui.
V. Germanas už grotų laikomas jau daugiau nei metus – 13 mėnesių. Jeigu ir aukštesnės instancijos teismas paliks galioti Vilniaus apygardos teismo nutartį, įtariamasis už grotų bus praleidęs 16 mėnesių, tai yra beveik pusantrų metų.
„Siūlėm ir kitas kardomąsias priemones, bet apygardos teismas apie tai neužsiminė. Ko gero, tai bus vienas iš skundo argumentų. Mes siūlėm tą patį – intensyvią priežiūrą (apykoję – ELTA) derinant su užstatu. Manom, kad ji būtų pakankama. Užstato sumos nenorim įvardinti, tačiau siūlėm, mano galva, proporcingą ir adekvačią sumą“, – Eltai sakė advokatas G. Danielius. Anksčiau advokatas už V. Germano laisvę siūlė 1 mln. eurų užstatą.
Jis sako, kad anksčiau V. Germanui pareikšti įtarimai nepakito, įtarimų nepadaugėjo, o pagal pareikštus įtarimus bylą būtų galima baigti baudžiamuoju įsakymu. Tokiu atveju žodinis bylos nagrinėjimas nebūtų rengiamas, liudytojai nekviečiami, o nuosprendžiui prilygstantis baudžiamasis įsakymas priimamas šalims nedalyvaujant ir teismui įvertinus prokuroro pateiktą medžiagą.
Verslininkas yra įtariamas sukčiavimu, papirkimu ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu.
„Situacija: ne ordinary (ne eilinė – ELTA). Mano klientas konstruktyviai bendradarbiauja su pareigūnais, teikia įvairią medžiagą. Pusė medžiagos, kurią mes galime matyti, matau, kad pateikta paties Germano“, – užsitęsusiu tyrimu ir ilgai taikoma griežčiausia kardomąja priemone stebėjosi advokatas G. Danėlius.
Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, įtariamasis gali būti laikomas suimtas ne ilgiau nei 18 mėnesių. Pagal įstatymus, kardomajame suėmime praleistas laikas yra įskaitomas į laisvės atėmimo bausmės laiką, jeigu tokią bausmę paskiria teismas. Skiriant piniginę baudą, kaip bausmę, suėmimo dienos prilyginamos tam tikram baudos dydžiui.
ELTA primena, kad teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ veiklos, iš viso įtarimai pareikšti 7 asmenims, kurie buvo sulaikyti.
Kaip skelbta, buvo atliktos 32 kratos, kurių metu rastos nemažos sumos grynųjų pinigų, technikos ir elektroninės informacijos, kriptovaliutos ir turto, meno dirbinių. Kaip skelbiama, kratų metu iš viso rasta 0,5 mln. eurų grynųjų pinigų.
Anot Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT), tyrimas pradėtas dėl galimo neteisėtu būdu įgytų lėšų legalizavimo, piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, kyšininkavimo bei papirkinėjimo. Nustatyta, kad bendrininkų grupė 2023–2024 m. galimai legalizavo mažiausiai 17 mln. eurų sumą.
Taip pat, siekiant nuslėpti veiklą, nuo institucijų galimai buvo mokami kyšiai, jų suma siekia per 100 tūkst. eurų.
Teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl „Foxpay“ veiklos, įtarimai buvo pareikšti net ik V. Germanui, bet ir jo vaikų motinai Ievai Trinkūnaitei, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyrui Mindaugui Navickui.
M. Navickienė yra teigusi, jog I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Vėliau 15min.lt pranešė, kad ministrė kartu su I. Trinkūnaite ir jos sugyventiniu V. Germanu privačiu lėktuvu skrido į Dubajų. Dėl kilusio skandalo dėl ryšių su I. Trinkūnaite bei V. Germanu, tuometė ministrė M. Navickienė pasitraukė iš posto.
1986 metais gimęs V. Germanas žiniasklaidoje prisistatydavo verslininku, investuotoju, IT specialistu. Jis anksčiau kalėjo už sukčiavimą ir tai vadino jaunystės klaida.