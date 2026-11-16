Moteris vyrą smaugė, talžė kumščiais ir švaistėsi agresyviais žodžiais: „Vieną nužudžiau ir tave nužudysiu.“. Teismas konstatavo, kad grasinimai buvo realūs. Moteris yra pripažinta recidyviste.
Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjai paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo Ingrida pripažinta kalta dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo ir grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą.
Konfliktas dėl pinigų vaikui
Bylos duomenimis, 2025 m. vasario 15 d. apie 19 val. moteris atvyko į Pauliaus butą Šilutėje. Jie abu turi bendrą mažametę dukrą, tačiau kartu negyvena.
Teisme kaltinamoji aiškino, kad tarp jų kilo ginčas dėl dukros išlaikymo. Ji pripažino sudavusi vyrui kumščiais, tačiau neigė smaugusi ar grasinusi jam. „Nekišau jam pirštų į burną ir negrasinau. Jis pats sau griebė už kaklo“, – teigė Ingrida.
Tačiau nukentėjusysis pateikė kitokią įvykių versiją. Pasak jo, moteris atėjo girta, reikalavo pinigų, o jam paslėpus santaupas kilo konfliktas. „Ji kumščiu sudavė man į galvą, spyrė bei įkišo pirštus į burną ir skaudžiai patempė“, – pasakojo vyras.
Anot jo, konfliktas nesibaigė vien smūgiais. „Vieną nužudžiau ir tave nužudysiu“, – tokius žodžius, anot nukentėjusiojo, ištarė moteris. Vyras guodėsi, kad moteris buvo suėmusi jį už kaklo ir bandė smaugti. Taip pat grasino, kad padarys jį aklu.
Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialisto išvadoje nurodyta, kad nukentėjusiajam nustatytos poodinės kraujosruvos kaklo srityje, nubrozdinimai veide, kairio skruosto sumušimas. Sužalojimai padaryti mažiausiai penkių trauminių poveikių metu ir sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą.
Bute buvo sujaukta lova, išmėtyta patalynė. Taip pat išklausytas Bendrojo pagalbos centro garso įrašas, kuriame vyras praneša, kad girta vaiko mama pradėjo jį smaugti.
Teismas pažymėjo, kad kaltinamosios versiją apie tai, kad nukentėjusysis esą susižalojo pats, paneigia medicininiai duomenys ir nuoseklūs vyro parodymai. „Netikėti jo parodymais nėra pagrindo“, – konstatuota nuosprendyje.
Ikiteisminio tyrimo metu moteris buvo nurodžiusi, kad nukentėjusysis yra jos sugyventinis. Vis dėlto, teisme abu patvirtino, jog kartu negyveno ir bendro ūkio nevedė. Todėl veika perkvalifikuota iš smurto artimoje aplinkoje į nežymų sveikatos sutrikdymą.
Teismas taip pat akcentavo, kad grasinimai buvo realūs. Vyras turi regos negalią, todėl, kaip nurodyta, patyrė išgąstį ir suvokė realų pavojų savo gyvybei.
Sunkinančios aplinkybės ir bausmė
Ingrida teismo pripažinta recidyviste. Ji nusikaltimą padarė neišnykus teistumui ir būdama lygtinai paleista iš laisvės atėmimo vietos. Be to, veikė būdama girta – jai nustatytas 1,6 promilės girtumas.
Teismas konstatavo, kad kaltinamoji anksčiau ne kartą teista už tyčinius nusikaltimus, bausta administracine tvarka, paskirtų baudų nesumokėjusi, o po įvykio nukentėjusiojo neatsiprašė.
„Ji teigiamų išvadų dėl savo poelgių nedaro ir nėra linkusi keistis“, – pažymėta nuosprendyje.
Tad už nežymų sveikatos sutrikdymą teismas jai skyrė 7 mėnesių laisvės atėmimą, o už grasinimą nužudyti – 1 metų laisvės atėmimo bausmę.
Galutinė bausmė – 3 metai 7 mėnesiai laisvės atėmimo. Į bausmės laiką įskaitytas laikinasis sulaikymas ir dalis jau atliktos bausmės.
Iš nuteistosios taip pat priteista 150 eurų valstybės naudai už nukentėjusiojo atstovavimą.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui.
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