Veterinaras bus teisiamas dėl galimai melagingo liudijimo žiauraus elgesio su gyvūnais byloje

60-metis veterinarijos gydytojas įtariamas bandęs padėti pažįstamiems vyrams išvengti baudžiamosios atsakomybės už žiaurų elgesį su šernu.

Dėl tokių savo veiksmų veterinarijos gydytojas pats sulaukė bylos, jo byla dėl melagingų parodymų davimo ir dokumentų klastojimo perduota nagrinėti teismui, pranešė prokuratūra.

Pareigūnai įtaria, kad veterinarijos gydytojas melavo apklausiamas kaip liudytojas per ikiteisminį tyrimą ir teisme byloje dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.

Tyrimo duomenimis, kaltinamasis teigė, kad jis, kaip veterinaras atvykęs į įvykio vietą 2017 metų liepą, neva pamatė į tvorą įsipainiojusį šerną, jam suleido vaistų nuskausminimui nuo uždegimo ir norėjo gyvūną primigdyti. Kaltinamasis teigė, kad šernas buvo neva gelbėjamas, o ne kankinamas.

Tačiau, pasak prokuratūros, surinkta duomenų, kad veterinaras, manoma, tyčia suklastojo „Gydomų gyvūnų registracijos žurnalą“, įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis ir tokiu būdu siekdamas padėti pažįstamiems vyrams išvengti baudžiamosios atsakomybės. Kaltinamasis žurnale nurodė, kad neva rastas sužeistas, įsipainiojęs į vielas šernas, kuriam suleisti vaistai ir vėliau jis paleistas į laisvę.

Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras Marius Fokas, tyrimą atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.

Ikiteisminis tyrimas veterinarui buvo pradėtas po to, kai Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegija 2023 metų gegužės 15 dieną priėmė nutartį byloje, ja prokuratūrai pranešė apie galimai liudytojo įvykdytą nusikalstamą veiką – melagingų parodymų davimą.

Tuo metu teisme apeliacine tvarka buvo baigta nagrinėti baudžiamoji byla dėl gyvam šernui iltis karpiusių, audinę ir vietnamietišką kiaulę medžiokliniais šunimis pjudžiusių asmenų. Kaltais dėl žiauraus elgesio su gyvūnais Šiaulių apygardos teismo, o vėliau ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo neskundžiama nutartimi pripažinti septyni Telšių, Šiaulių ir Radviliškio gyventojai.

ELTA primena, kad vasario 20 dieną Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kasacine tvarka išnagrinėjęs žiauraus elgesio su gyvūnais bylą, kurioje nuteistas buvęs Radviliškio savivaldybės tarybos narys Ernestas Mončauskas, paskelbė atmetantis pastarojo ir kitų nuteistųjų skundus.

Kaip paskelbė bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos narys, LAT teisėjas Olegas Fedosiukas, teismas nuteistųjų Donato Vilko, E. Mončausko, Gintaro Sankausko gynėjo, Rimvido Daunio gynėjo skundus atmetė.

Kasacinis teismas paliko galioti Šiaulių apygardos teismo nuosprendį, pakeitęs tik vienam nuteistųjų Lukui Praspaliauskui skirtą baudą, ją sumažindamas nuo 50 iki 10 bazinių socialinių išmokų.

Praėjusių metų gegužę Šiaulių apygardos teismas L. Praspaliauską, G. Sasnauską, R. Daunį, D. Vilką ir tuometinį Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narį E. Mončauską pripažino kaltais dėl žiauraus elgesio gyvūnais, jiems skirtos piniginės baudos.

Teismas nustatė, vienu atveju buvo žiauriai elgtasi su šernu nukerpant jam dvi tos pačios pusės iltis, taip jį suluošinant, kitu atveju audinė buvo atiduota šunims pulti ir draskyti, dėl to ji buvo suluošinta, o trečiu atveju vietnamietiška kiaulė buvo atiduota šunims kandžioti ir draskyti, po to jai perpjautas kaklas, dėl to ji žuvo. Byloje nustatyta, kad su gyvūnais buvo žiauriai elgiamasi medžioklėje naudojamų šunų dresavimo tikslais, t. y. skatinant juos pulti ir draskyti gyvūnus. Žiaurus elgesys su gyvūnais buvo fiksuojamas vaizdo įrašymo priemonėmis.

Praėjusių metų gegužę Vyriausioji rinkimų komisija po Šiaulių apygardos teismo sprendimo, kuriuo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys E. Mončauskas pripažintas kaltu dėl žiauraus elgesio su gyvūnais, panaikino politiko mandatą.

Šiaulių apygardos teismas E. Mončauskui už žiaurių elgesį su gyvūnais skyrė 3766 eurų dydžio baudą.

Kaip anksčiau pranešė teisėsauga, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas, kai, tiriant visai kito pobūdžio nusikalstamas veikas, liudytoju apklausto Telšių gyventojo telefone buvo aptikta daugybė vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti žiauraus elgesio su gyvūnais epizodai.