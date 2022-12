Vėgėlė apie Covid-19 pandemijos valdymą: „Didžioji dalis Lietuvos visuomenės buvo apkvailinta“ 

Nors Covid-19 pandemija jau beveik užmarštyje, vis dėlto I. Vėgėlė vis dar kelia klausimus dėl valdžios sprendimų epidemijos akivaizdoje, kodėl?

„Mano supratimu, didžioji dalis Lietuvos visuomenės buvo apkvailinta. Mes buvome suskirstyti į dvi dideles grupes: kas yra neatleistina bet kokiai demokratinei visuomenei. Mes buvome apkvailinti ir tą reikia pasakyti atvirai. Tie, kurie buvo be galimybių paso, stovėjo eilėse prie nedidelių parduotuvyčių, kad nusipirktų maisto.

Mano manymu, ką turi padaryti bet koks doras žmogus, tai pripažinti, kad buvo apkvailintas, kad padaryta klaidų, kad neteisingai buvo reguliuota. Neturim nei to, nei to. Kodėl aš kalbu iki dabar apie tai? Tam, kad tai nepasikartotų. Nes tą, ką mes turėjome tuo metu, mano, kaip teisininko, įsitikinimu, mes elgėmės visiškai neadekvačiai. Mes nebuvome demokratinė valstybė. Mes pažeidėme teises žmonių, kurie dėl savo orumo nenori priimti medicininės paslaugos“, – sako I. Vėgėlė.

Teisininkas priduria: galimybių pasas buvo neteisėtas.

„Galimybių pasas įvedamas gegužę, kai nėra jokių tyrimų, kai niekas nežino, ar skleidžia virusą. Prievartinis galimybių pasas įvedamas rugsėjo viduryje. Kodėl jis įvedamas rugsėjo viduryje ir neatšaukiamas, kai lapkričio pabaigoje atsiranda „omikron“ atmaina ir visi pradeda suvokti, kai atsiranda tyrimai, kad skleidžia virusą.

Yra dvi individualios bylos Konstituciniame teisme dėl galimybių paso, tai manau, kad per artimiausius du metus mes turėsime priimtus sprendimus. Tiek, kiek mane mokė unversitetas, tai galimybių pasas, vien per formalųjį savo reguliavimą, jis buvo reguliuojamas Vyriausybės sprendimu, o ne įstatymu, tai jau yra neteisėta“, – sako I. Vėgėlė.

Išaugęs populiarumas visuomenėje

I. Vėgėlė sako, kad išaugęs populiarumas jam pirmiausia reiškia atsakomybę ir tvirtina, kad nesiekia populiarumo priimdamas sprendimus ar keldamas klausimus.

„Pirmiausia, tai reiškia atsakomybę, labai didelį laiko netekimą – kuo didesnis populiarumas, tuo mažiau laiko lieka. Aš esu vieniškas, neturiu komandos, kurią turi prezidentas, politikai, partijos. Nesu nė euro investavęs į savo populiarumą. Esu visuomeninis veikėjas.

Jei aš apie tai [kaip įtikti visuomenei] mąstyčiau, prisibijočiau kažkurių temų, galvočiau, kad jos ateityje gali pakenkti, kad reikia patylėti. Tai yra vienas iš argumentų, kodėl aš nenoriu politinio partinio veikimo. Nes politinis partinis veikimas neretai iki šiol įsipareigodavo labai daug interesų derinti ir pagalvoti, ko nereikėtų liesti, kokios temos yra draudžiamos, ką reikėtų nutylėti“, – sakė I. Vėgėlė.

Laidos vedėjas Edmundas Jakilaitis priminė, kad vis dėlto I. Vėgėlė dalyvavo politiniame veikime.

„Atsimenu jus sėdintį už Kazio Bobelio per prezidentinius debatus 2000-aisiais metais“, – teigė E. Jakilaitis.

I. Vėgėlė sako, kad tai tebuvo mėgėjiška politika, o kai partija susijungė su konservatoriais – iš partijos jis pasitraukė.

„Ten buvo mėgėjiška politika, nes mes niekada nebuvome Seimo partija, mes neperžengėme 5 proc. Slenksčio. Kai Krikščionys demokratai galėjo peržengti tuos 5 proc., įvyko susijungimas su konservatoriais, aš tam prieštaravau ir pasitraukiau iš partijos. Klausimas yra labai paprastas, kad tokio politinio veikimo aš neturėjau, bet aš galėjau matyti jį ir suvokti, ką jis reiškia“, – sako I. Vėgėlė.

Teisininkas sako, kad jis bijo politinio veikimo, kuris apriboja.

„Jeigu jūs atidžiai pažiūrėtumėte tuos sprendimus, kuriuos priima politikai, tai būna vieningai tiek pozicijos, tiek opozicijos tam tikri sprendimai. Tas kelia klausimų tam tikrų. Tada yra tos temos, kurios yra kažkam tabu, aš tokio tabu iki šiol neturiu ir neturėjau, ir tai yra laimė. Dėl to aš galiu viešai ir atvirai kalbėti. Aš ir bijau to politinio veikimo, dėl to, kad jis apriboja.

Jeigu aš galvočiau apie kažkokią politinę karjerą, tai pirmas dalykas, kurį aš bandyčiau surasti, tai būtų veikimo modelis, kuris skirtųsi nuo dabartinio veikimo modelio, nes, mano supratimu, jis yra išsikreipęs. Tikroje viešojoje politikoje mes nekalbame apie turinį, o dažnai kalbame apie procesą: aiškinamės interesus ir t. t.“ – teigė I. Vėgėlė.

