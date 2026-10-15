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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Važiavote šia Kauno gatve? Policija prašo pagalbos

2026-10-15 16:59 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-15 16:59
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Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnai ieško Vinco Kolovaičio (gim. 1951 m.), kuris spalio 12 d. apie 18.00 val. išėjo iš gydymo įstaigos, esančios Kaune, Eivenių g., ir iki šiol negrįžo.

Vincas Kolovaitis (nuotr. Policijos)

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnai ieško Vinco Kolovaičio (gim. 1951 m.), kuris spalio 12 d. apie 18.00 val. išėjo iš gydymo įstaigos, esančios Kaune, Eivenių g., ir iki šiol negrįžo.

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Vyro požymiai: žilų plaukų, vidutinio kūno sudėjimo, apie 170 cm ūgio, nešioja akinius tamsiais rėme-liais. Išeidamas vilkėjo pilkos spalvos sportines kelnes, juodos spalvos šlepetes, bordo/rudos spalvos megztinį, buvo su regos akiniais tamsios spalvos rėmeliais. Su savimi turėjo mobilųjį telefoną su tamsios spalvos dėklu. Vyras sunkiai orientuojasi aplinkoje.

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Prašome atsiliepti žmones, kurie spalio 12 d., laikotarpiu nuo 19.00 val. iki 23.00 val., važiavo Jonavos g. ir kurių automobiliuose įrengti vaizdo registratoriai. Asmenis, mačiusius ar žinančius Vinco Kolovai-čio buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK pareigūnus skubios pagalbos telefonu 112 arba telefonu +370 61 86 8781.

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