Plungės policija pradėjo tyrimą dėl kurstymo susidoroti su žydais

„Tyrimas pradėtas dėl kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę“, – BNS sakė Generalinės prokuratūros atstovė Viktorija Jonuitė.
Tyrimui vadovauja Klaipėdos apylinkės prokuratūra.
Už kurstymą smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl tautybės baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
„Šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai socialiniame tinkle „Facebook“ po vienu iš naujienų portalų paskelbtu straipsniu buvo parašytas galimai neapykantą kurstantis komentaras prieš žmonių grupę dėl jų žydų tautybės. Šį komentarą aptiko policijos virtualus patrulis, kuris vykdo teisės pažeidimų elektroninėje erdvėje prevenciją“, – sakė V. Jonuitė.
Šiuo metu yra renkami tyrimui reikšmingi duomenys, laukiama ekspertų išvadų.
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