Varėnos rajone – siaubingas marčios ir anytos ginčas: „Ji greitai ėjo link manęs...“

Marti kaltės nepripažino ir tvirtino tik stūmusi anytą, kai ši artėjo prie jos, tačiau teismas jos versiją atmetė. Alytaus apylinkės teismas skyrė 1 metų laisvės apribojimą ir įpareigojo atlyginti žalą.
Rūta (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) 2025 metų liepos pabaigoje buvo grįžusi pas savo vyrą Vilių į jo motinos Monikos namus. Santykiai tarp moterų buvo įtempti.
Įrodyta, kad liepos 28 dieną kambaryje Rūta ranka suėmė anytą už kaklo. Monikai liko linijiniai nubrozdinimai kaklo srityje, taip buvo sukeltas fizinis skausmas.
Kitą dieną konfliktas pasikartojo kieme. Šįkart Rūta ranka sugriebė anytai už veido, taip vėl sukeldama fizinį skausmą.
Kaltės nepripažino
Rūta teisme pateikė kitokią versiją. Ji pasakojo tuo metu turėjusi problemų dėl alkoholio, prieš pirmą konfliktą buvusi girta ir jautusi, kad vyro motinos namuose yra nepageidaujama.
„Gal ji mane suerzino žodžiais. Viskas prasidėjo dėl televizoriaus“, – aiškino moteris apie pirmosios dienos konfliktą.
Pasak jos, anyta stovėjo tarpduryje, kilo ginčas dėl daiktų, o ji moterį tik pastūmė. Rūta tikino tiksliai neprisimenanti, kaip įvyko fizinis kontaktas.
Po pirmojo įvykio jai buvo nurodyta išvykti iš namų. Rūta su vyru nuvažiavo prie ežero, kur, kaip pati pripažino, toliau vartojo alkoholį.
Kitą dieną jie grįžo pasiimti likusių daiktų. Rūta teigė tikėjusi, kad Monikos namuose nebus, tačiau ši išėjo į kiemą.
„Ji greitai ėjo link manęs, todėl teko ją atsistumti“, – savo veiksmus aiškino kaltinamoji. Ji neigė tyčia griebusi anytą už veido.
Teismas patikėjo ne jos versija
Monika teisme pasakojo apie du atskirus smurto epizodus. Jos parodymus teismas vertino kartu su medikų išvadomis, policijos duomenimis ir kitais byloje surinktais įrodymais.
Teismas konstatavo, kad pirmojo incidento metu anytai buvo nežymiai sutrikdyta sveikata, o antruoju atveju jai sukeltas fizinis skausmas. Rūtos kaltės nepripažinimas šių išvadų nepaneigė.
Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė ir į kaltinamosios problemas dėl alkoholio. Galutinėje bausmėje numatytas įpareigojimas tęsti gydymą nuo priklausomybės ir draudimas vartoti psichiką veikiančias medžiagas.
Už pirmą smurto epizodą Rūtai skirti 7 mėnesiai, už antrą – 6 mėnesiai laisvės apribojimo. Bausmes iš dalies sudėjus galutinė bausmė – 1 metų laisvės apribojimas be intensyvios priežiūros.
Per šį laiką moteris turės dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, tęsti gydymą nuo priklausomybės alkoholiui, dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Teismas taip pat iš dalies patenkino anytos civilinį ieškinį ir priteisė iš Rūtos 500 eurų neturtinei žalai atlyginti. Dar 1 116 eurų ji turės sumokėti valstybei už nukentėjusiajai suteiktą antrinę teisinę pagalbą.
Byloje daug dėmesio skirta ir ankstesniems šeimos nesutarimams. Rūta aiškino su vyru tuo metu kalbėjusi apie skyrybas, o jos daiktai buvo sukrauti vyro motinos namuose.
Teismas vis dėlto pabrėžė, kad įtempti santykiai ir abipusiai žodiniai konfliktai nepateisina fizinio smurto. Monikos parodymai dėl abiejų epizodų buvo vertinami kaip nuoseklūs, o pirmos dienos sužalojimus patvirtino medicininiai duomenys.
Skirdamas bausmę teismas įvertino, kad Rūta dirba, iki šios bylos nebuvo teista, tačiau smurtas pasikartojo dvi dienas iš eilės.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus.
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