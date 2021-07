Vakcinacija skiriasi kaip diena ir naktis: kodėl čia paskiepyta tris kartus mažiau gyventojų?

Vakcinavimo nuo COVID-19 apimtys Neringoje ir Šalčininkuose skiriasi kone tris kartus. Neringos savivaldybėje nuo COVID-19 yra paskiepyta 83,3 proc. gyventojų. Tačiau Šalčininkų rajono savivaldybėje suvakcinuoti 24 proc. gyventojų.

Vakcinacijos apimtys stipriai smuko

Šalčininkų Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Regina Sokolovič sako, kad vakcinavimo apimtys savivaldybės netenkina.

„Pastaruoju metu 0,1–0,2 proc. per dieną žmonių paskiepijama, nors mūsų vakcinavimo centras dirba pilnu pajėgumu ir būtų galima paskiepyti daugiau žmonių. Gal tai atostogų metas, gal oras šiltas, žmonės vangiai skiepijasi“, – tv3.lt sako R. Sokolovič.

Pašnekovė teigia, kad tie, kurie skiepo norėjo, jį, matyt, jau gavo. Gegužę buvo pastebimi kur kas didesni vakcinavimo tempai, nei yra dabar.

„Labai daug žmonių pas mus pavasarį persirgo, visi sako, kad rudenį eis skiepytis, nes turi antikūnus. Bandėme mobilias komandas, ambulatorijas, per šventes su žmonėmis kalbėti ir vakcinuoti, bet taip pat nelabai veikė“, – komentuoja R. Sokolovič.

Šiuo metu Šalčininkuose kiekvieną dieną suvakcinuojama apie 50–60 žmonių. Mieste iš viso gyvena apie šeši tūkstančiai gyventojų.

Dar vakcinacijai tik prasidėjus ir savivaldybės gyventojams siūlius vakcinuotis „AstraZeneca“ vakcina iš karto buvo pastebėta, kad gyventojai šios vakcinos vengia.

„Ėjo informacija, kad ši vakcina nepatikima, o žmonės, žinote, skaito ir bijo šalutinių poveikių“, – sako R. Sokolovič.

Šalčininkų savivaldybė užsakė apklausą, kurios metu sieks išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių žmonės vengia vakcinuotis. Taip pat pasiskiepijusių gyventojų bus klausiama ir apie šalutinius poveikius, kuriuos jie patyrė po vakcinos.

„Sputniko“ nereikalauja

Anksčiau žiniasklaidoje buvo skelbta, kad Šalčininkų rajono gyventojai masiškai reikalauja rusiškos vakcinos nuo COVID-19 „Sputnik V“. R. Sokolovič sako, kad tai yra mitas ir niekas šios vakcinos savivaldybėje esą neprašo.

„Kai žmonės atsisako ir nenori skiepytis, tada jie sugalvoja tokius pasakymus. Visų vakcinų yra ir patikimų. Žmonės atsipalaidavo, pažiūrėsime, kaip bus“, – komentuoja R. Sokolovič.

Savivaldybės atstovė teigia, kad netrukus planuojama imtis naujų priemonių, kaip paskatinti gyventojus aktyviau vakcinuotis. Viena jų – prieš pat mokslo metus rudenį planuojama intensyviau agituoti jaunimą skiepytis.

Taip pat galvojama imtis ir tokių priemonių, kaip loterijos.

„Galvojame apie skatinimą, kaip loterijos ir dovanos, bet pažiūrėsime. Pas vienus geriau išėjo, pas kitus kitaip. Gal rudeniop sugalvosime kažką tokio“, – komentuoja R. Sokolovič.

Šiuo metu yra paskelbtas numeris, kuriuo gyventojai, kuriems internetu nepavyksta užsiregistruoti vakcinai, galėtų pagalbos sulaukti telefonu.

„Turime tokių skambučių kiekvieną dieną, žmonės klausinėja ir užsiregistruoja. Informacijos nestokojame, yra daug filmukų, ir per Facebook, ir interneto puslapiuose, ir laikraščiuose – informacijos labai daug, bet reikia su žmonėmis kalbėti per socialinius darbuotojus, per medikus, per gimines. Pagyvenusiems žmonėms socialiniai darbuotojai po keletą kartų yra paskambinę. Kažkam vaikai neleidžia, kiti bijo skiepytis dėl savo ligos. Seni žmonės sako, kad ir taip niekur neišeina, pas juos niekas neateina ir jie nebijo viruso“, – pasakoja R. Sokolovič.

Neringoje nuotaikos džiugios

Visiškai priešinga situacija šiuo metu yra Neringos savivaldybėje. Čia paskiepyta daugiau nei 80 porc. gyventojų, tad ir nuotaikos savivaldybėje itin džiugios.

Neringos meras Darius Jasaitis sako nenorintis girtis, tačiau Neringos savivaldybė vakcinavimo tempais aplenkė Izraelį, kur bent viena vakcinos nuo COVID-19 doze yra paskiepyti 62 proc. gyventojų.

Meras sako, kad tikslą pasiekti pavyko dėl to, kad tarp savivaldybės gyventojų palaikomas glaudus ryšys. Pats D. Jasaitis trečiadienį gavo antrą vakcinos nuo COVID-19 dozę. Esą vien nuėjęs skiepytis vakcinavimo centre sutiko daug žmonių, kuriuos pats asmeniškai paskatino vakcinuotis.

„Maža bendruomenė, daug bendravimo, daug šnekėjimo, kaimynas pas kaimyną, kad saugu ir kad gera, geri pavyzdžiai. Bendruomenėje po skiepo neturėjome baisių atvejų. Gal vienas buvo, kur kažkokių simptomų jautė, bet gerai, kad į skiepų pabaigą. Galbūt net negalima jų priskirti skiepui, nes gali būti sutapimas.

Šiaip džiaugiamės ir patys, kad yra išsilavinę žmonės, su išsilavinusiais vaikais pabendrauja, tiki mumis“, – sparčios vakcinacijos priežastis tv3.lt vardija D. Jasaitis.

Meras teigia, kad savivaldybė yra suleidusi kur kas daugiau dozių, nei atspindima Statistikos departamento duomenyse.

„Tai yra tik deklaruotų gyventojų statistika, mes jau suskiepijome visus atvykusius kavinių darbuotojus, tarkime, studentus, kurie čia dirba padavėjais, taksistais, laivų kapitonus, jungas ir visus kitus. Esame dar geresnėje situacijoje, visas aptarnaujantis personalas yra paskiepytas“, – sako D. Jasaitis.

Vis dėlto meras neabejoja, kad statistika nebūtinai atspindi realią šiuo metu Neringoje gyvenančių vakcinuotų žmonių situaciją. Dalis į Neringos statistiką įtrauktų žmonių iš tikrųjų gali būti tik deklaravę savo gyvenamąją vietą čia, bet skiepytis vykti galėjo į bet kurį šalies miestą.

„Pusė gyvena Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar kitur, pusė Neringoje, tai reiškia, kad mūsų žmonės yra iš tų, kurie skiepijasi. Jei jie ten gyvendami nesiskiepytų, mums statistika būtų bloga. Kad ir vietoje 100 proc. suskiepytume, vis tiek turėtume 50 proc. statistiką. Tai reiškia, kad ir ten gyvenantys, ir atvykę žmonės paskatina mus, mes paskatiname juos, bet bendras rezultatas – dauguma pas mus deklaravusių gyvenamąją vietą yra ne antivakseriai“, – šypsosi D. Jasaitis.

Norėtų atlaisvinimų

Neringos meras juokauja, kad ta proga, jog Neringa pirmauja suvakcinuotų žmonių skaičiumi, čia nebūtų taikomi kai kurie net ir po karantino liekantys ribojimai.

„Bėgau į kavinę, galvojau, kad mes tokie geri, o vakar buvo atšauktas karantinas, bet pasirodo, kad palikta ekstremalioji padėtis ir kavinės prašo, kad įeinant į vidų valgyti, parodytum Galimybių pasą. Labai džiaugiuosi, kad jį turiu“, – pasakoja D. Jasaitis.

Vis dėlto pagal sergamumo rodiklius Neringa yra viena pirmaujančių šalyje. Statistikos departamento trečiadienio duomenimis, 100 tūkst. gyventojų per paskutines dvi savaites čia tenka 55 sergantieji. Bendras Lietuvos vidurkis – 24,8.

Neringos meras D. Jasaitis teigia, kad šiuo metu savivaldybėje serga du žmonės.

„Vakar žali, šiandien geltoni. Manau, kad už kelių dienų vėl būsime žali“, – sako D. Jasaitis.

Neringos meras pabrėžia vakcinacijos svarbą ir toliau ragina gyventojus aktyviai skiepytis.

„Pasiskiepykime kuo greičiau, kol indiškoji atmaina keliauja pas mus. Kad ji atkeliaus, ko gero, neabejotina. Mes matome, kas vyksta, anksčiau ar vėliau bus. Tik skiepai apsaugos mus nuo sunkios ir nemalonios ligos bei buvimo ligoninėje. Medikai turbūt irgi norėtų papoilsiauti be ligonių“, – sako D. Jasaitis.

Pirmąjį skiepą nuo COVID-19 per parą gavo daugiau kaip 4 tūkst. žmonių

Praėjusią parą pirmąją skiepo dozę nuo COVID-19 gavo 4151 žmogus, antrąją – 20 tūkst. 256, trečiadienį skelbia Statistikos departamentas.

Šalyje nuo COVID-19 iki šiol pirma vakcinos doze paskiepyti 1 mln. 235 tūkst. 439 žmonės, dviem – 979 tūkst. 640. Mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta 53,9 proc. vyresnių nei 80-ies gyventojų, 68,5 proc. – 75–79 metų gyventojų, 70,7 proc. – 70–74 metų gyventojų ir 69,2 proc. – 65–69 metų gyventojų.

55–64 metų grupėje paskiepytųjų yra 57,1 proc., 45–54 metų grupėje – 50,6 proc., 35–44 metų grupėje – 48,8 proc., 25–34 metų grupėje – 41,9 proc., 16–24 metų grupėje – 39,7 proc. gyventojų. 12–15 metų vaikų paskiepyta 7,2 proc. Šie skaičiai per parą padidėjo apie 0,1–0,3 procentinio punkto

Lietuvoje bent vieną skiepą nuo koronaviruso yra gavę 44,2 proc. žmonių – 0,2 procentinio punkto daugiau nei para anksčiau.

Iš viso Lietuva yra sulaukusi 2 mln. 926 tūkst. 855 skiepų dozių, iš jų 2 mln. 473 tūkst. 575 yra pristatyta į vakcinavimo centrus. Čia sunaudotos 2 mln. 215 tūkst. 79 skiepų dozės.

Nepanaudotų vakcinos dozių kiekiai toliau auga ir šiuo metu siekia per 711,7 tūkst. Ankstesnę parą jų buvo 545,6 tūkst.