Vairuotojai, sukluskite: liko pusantro mėnesio tai padaryti, kitaip grės baudos

Visi vairuotojai iki šių metų liepos 1 d. turi atnaujinti vaistinėles savo automobiliuose. Paskutinį kartą pirmosios pagalbos rinkinys atnaujintas prieš 18 metų, o per tiek laiko pasikeitė pirmosios pagalbos teikimo principai. Be to, naujosiose vaistinėlėse bus keturios papildomos priemonės.