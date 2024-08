Vairuotojai pasipiktinę aplinkosaugininkų reidais: „Laiką veltui leidžiu ir viskas“

Tačiau aiškėja, kad žmonės išsigandę be reikalo – nei per pirmąjį, nei per antrąjį reidą Panevėžyje teršiančių automobilių aplinkosaugininkai nerado, tik sukėlė dalies tvarkingų vairuotojų pasipiktinimą.

Aplinkos apsaugos pareigūnai vienoje centrinių Panevėžio gatvių stabdė pravažiuojančius automobilius ir specialia įranga tikrino automobilių taršą.

„Galėtų važinėt ir tikrint, kurie dūmina iš tikrųjų. Dabar tai papuoliau kaip žąsis inkstuose. Jeigu technikinis praeitas, tai, manyčiau, jokio tikslo tikrint“, – sako panevėžietis Vaidas.

„Laiką veltui leidžiu ir viskas“, – piktinasi panevėžietis Rimas.

Aplinkosaugininkų sustabdytas taksi vairuotojas Rimas keleivius vežioja toli gražu nebe nauju, bet, tikina, tvarkingu automobiliu.

„Ką čia, nedūmina jinai. Su dujom dirba, koks dūminimas“, – tikina vairuotojas.

Vieno automobilio patikra užtrunka maždaug keliolika minučių.

„Yra programinė įranga, ji rodo, kokias apsukas reikia laikyti, matuoja tiek varikliui dirbant, tiek laisvom apsukom, tiek sukėlus apsukas ir galiausiai parodo bendrą rezultatą“, – pasakoja aplinkosaugininkas.

Dalis tikrinasi savanoriškai

Patikrinę vieną automobilį aplinkosaugininkai atsitiktine tvarka stabdo kitą.

„Technikinę tik praėjau, tai ramus“, – juokiasi panevėžietis Raimondas.

„Nu, kaip čia pasakius, laikas praeina, bet į gaisrą nevažiavau“, – komentuoja Panevėžio gyventojas Vytautas.

32 metų „Audi“ vairuojantis Vytautas sako taip pat esantis ramus, birželį automobiliui atliko techninę apžiūrą. Senutėle „Audi“ vyras sako rūpinasi nuolat.

„Kaip su žmona – reikia glostyt, prižiūrėt. Tarp kitko, tų metų labai geri automobiliai, kai kas siūlo mainyt į jaunesnį“, – juokauja Vytautas.

O rokiškėnas Vitaldas pats pasiprašė patikrinamas. Esą spalį laukia techninė apžiūra, tad vyrui rūpi, ar tinkamai prižiūri savo automobilį.

„Norit arti, šerkit arklį, taip pat ir čia – nori važinėt, prižiūrėk. Važiuoju gerai, o kaip tas variklis dirba, ką jis išmeta, nežinau“, – tikina Vitaldas.

Eduardas taip pat savanoriškai atvyko pasitikrinti transporto priemonę.

„Nu tai jeigu jau kova prieš taršą, tai reikia visiems prisijungti“, – sako panevėžietis Eduardas.

Turės 7 darbo dienas remontui

Per maždaug dvi valandas Panevėžyje aplinkosaugininkai patikrino 20 automobilių ir nenustatė nė vieno pažeidimo. Kaip, beje, ir per reidą prieš tai.

Tad ne tik vairuotojai gatvėje, bet ir socialiniuose tinkluose piktinasi, esą tokie reidai – tuščia aplinkos ministro viešų ryšių akcija be reikalo gąsdinanti ir gaišinanti vairuotojus.

„Šita kontrolė, ji tikrai reikalinga, reikia suprast, kad tai yra daroma ne dėl kažkieno ambicijų, bet dėl mūsų sveikatos, kad mes kvėpuotume švariu oru“, – komentuoja Utenos aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas Eimantas Puodžiukas.

Panevėžyje reidus pradėję aplinkosaugininkai juos tęs kituose miestuose ir primena, kad jeigu reido metu nustatys taršų automobilį, jo šeimininką įspės. Be to, automobilio savininkui gresia prarasti ir transporto priemonės techninę apžiūrą.

„Žmogus turės 7 darbo dienas automobilį susiremontuoti ir dar kartą pasitikrinti išmetimus techninių apžiūrų centruose“, – praneša Panevėžio valdybos viršininkas Gintautas Andriuškevičius.

Aplinkosaugininkai planuoja tokius reidus vis kitame mieste rengti kartą ar du per savaitę iki vėlyvo rudens.

