Vairavo neblaivus, o transporto priemonė – net neregistruota

Apžiūrėjus triratę transporto priemonę, iš pradžių nebuvo įmanoma nustatyti nei transporto priemonės galios, nei nustatyti maksimalaus važiavimo greičio, nes ji buvo be valstybinių numerių, identifikavimo numeris taip pat nerastas.

Pradėjus šio įvykio tyrimą, paaiškėjo, kad triratis priklauso elektrinėms transporto priemonėms, kurių variklio galia yra per 2 kW. O tai reiškia, kad jis turi būti registruotas, jam vairuoti reikalingas atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir, juo važiuojant, būtina dėvėti apsauginį šalmą. Viso to jį vairavęs vyras neturėjo. Be to, tokios priemonės vairavimas, jei girtumas siekia per 1,5 prom., užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Vyrui gi medikai nustatė 3,35 prom. girtumą.

Taigi nerimtas požiūris į triratį, kurio galingumas pakankamas, kad neblaivus vyras jo nesuvaldytų ir apsiverstų bei susižalotų, sukelia labai rimtų pasekmių.

Šiaulių rajono gyventojui buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo apsvaigus nuo alkoholio ir pradėta administracinė teisena už tai, kad vairavo elektrinį triratį, neturėdamas teisės jo vairuoti, nedėvėdamas apsauginio šalmo, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė transporto priemonės ir sukėlė eismo įvykį, jo transporto priemonė buvo neregistruota, be valstybinių numerių, neturėjo privalomosios techninės apžiūros, nedrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Štai tiek bėdų gali sukelti elektrinis triratis, kai yra nevertinamas kaip transporto priemonė,o traktuojamas kaip vaikiškas žaislas.

„Elektrinis triratis, kurio variklio galia didesnė negu 1 kW, yra transporto priemonė, kuri turi būti įregistruota, kaip ir bet kuri transporto priemonė, jam vairuoti reikalingas atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimas, prie jo vairo sėsti neblaiviam – nedovanotina klaida, kuri botagu kerta nerimtai į triratį žiūrinčiam jo naudotojui“, – primena Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariatas.