Vaikų pilnoje stovyklavietėje siautėjo neblaivus vyras: mergaitėms siūlė muštis

Susitikimą užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Pranešėjai pareigūnams nurodė triukšmadario buvimo vietą. Prie stalelio šnekučiavosi du vyrai, vienas jų iškart pareiškė, kad nepateiks asmens dokumento.
„Nemandravok, gerai?“ – pareigūnui rėžė vaikinas.
Pakeliui į tarnybinį automobilį jaunuolis mokė policininką, kaip reikia dirbti, stangrino rankas ir galiausiai nusprendė pasipriešinti.
„Kas tu toks esi, kad vykdyčiau tavo reikalavimus?“ – klausė sulaikytasis.
Įsiūčio apimtas vyras priešinosi iš visų jėgų, teko panaudoti pipirines dujas. Visiškai beprasmė agresija liovėsi surakinus rankas. Į pagalbą atskubėjusiam broliui buvo siūloma nesikišti, jei nenori išvažiuoti drauge.
Sulaikius vaikiną stovyklos darbuotoja pasakojo visą įvykių eigą. Du broliai esą išsinuomoję šalia esantį namelį. Viskas buvę gerai, kol vienas jų nepradėjo kabinėtis prie stovyklos vadovų ir stovyklavietėje buvusių vaikų.
„Šis vaikinas įsižiūrėjo vadovus ir pradėjo kabinėtis. Jo brolis jį tramdė, bet, žinot, sunkus. Šis žmogus dar adekvatus. Tada vadovą puolė, matosi, visa žemė išarta. Mergaitės atėjo mažesnės, jos lauke buvo ir pasakojo, kad jis joms siūlė muštis“, – pasakojo stovyklos darbuotoja.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.