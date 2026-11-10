Vagystė Vilniuje: vagys grobė įrankius, apšvarino automobilį

Pirmadienį Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate gautas pranešimas, kad sekmadienio rytą, apie 7.20 val., Vilniuje, Pašilaičių rajone, Pumpėnų gatvėje, statybvietėje, iš konteinerio buvo pavogti įvairūs statybiniai įrankiai. Nuostolis – daugiau nei 4 tūkst. 678 eurai.
Taip pat gautas pranešimas, kad sekmadienį. apie 9.20 val., Justiniškių gatvėje, taip pat statybvietėje, iš statybinio vagonėlio, nupjovus spyną, buvo pavogti įvairūs statybiniai įrankiai. Nuostolis – daugiau nei 2 tūkst. eurų.
Pirmadienio rytą, apie 8.30 val., Vilniuje, Rasų gatvėje, pastebėta, kad išdaužtas automobilio BMW priekinių durelių lango stiklas ir pavogta multimedijos sistema ir ekranas, klimato kontrolės valdymo blokas, variklio dangtis, priekinis bamperis, priekinės grotelės ir priekiniai žibintai. Nuostolis – apie 1 tūkst. eurų.
Pirmadienį apie 10 val. Vilniuje, Naujosios Vilnios rajone, Galindų gatvėje, pastebėta, kad iš namo, galimai įsibrovus pro langą, pavogti įvairūs daiktai. Nuostolis – apie 3 tūkst. eurų.
Policija dėl šių vagysčių pradėjo ikiteisminius tyrimus.
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