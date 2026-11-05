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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Apšvarino parduotuvę – išėjo neatsigręždamas su smūginiu suktuvu: policija ieško atpažįstančių šį vyrą

2026-11-05 14:59 / šaltinis: Policija.lt
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2026-11-05 14:59
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Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto San-takos policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės, kuomet spalio 18 d. apie 18.50 val. Kaune, Islandijos pl., iš parduotuvės pagrobtas smūginis suktuvas. Padaryta turtinė žala siekia apie 190 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Pareigūnai aiškinasi, kas nesusimokėjo už smūginį suktuvą (nuotr. Policijos)

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto San-takos policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės, kuomet spalio 18 d. apie 18.50 val. Kaune, Islandijos pl., iš parduotuvės pagrobtas smūginis suktuvas. Padaryta turtinė žala siekia apie 190 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

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Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komi-sariato pareigūnus telefonu +370 700 64 497 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 5 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės proku-ratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.

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