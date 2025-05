Vagys gadina elektromobilių įkrovimo stotelės – situacija nebekontroliuojama

Elektros tiekėjai skėsčioja rankomis iš nevilties: rodo, kaip suniokotos elektromobilių įkrovimo stotelės, iš kurių kyšo tik nupjautų kabelių galiukai.

„Vagys tiesiog nupjauna kabelius iš stotelės ir netgi palieka pačias įkrovimo jungtis irgi stotelėje, bijodami, kad galbūt juose yra kažkas tai įrengta, integruota“, – pasakoja „Ignitis“ atstovas Eimantas Balta.

„Ryte, po naktinio išpuolio, radom nukirptus kabelius. Ir tuomet dažnu atveju yra jungtis paliekama“, – sako „Enefit“ atstovas Tomas Žilionis.

Incidentus skaičiuoja dešimtimis

Atstovai sako, kad situacija nebekontroliuojama, vagys masiškai karpo kabelius ir neša juos į supirktuves.

„Tai problemos mastas auga ir didėja. Turime šiai dienai, bendrai susumavus, virš 40 tokių atvejų, kurie įvyko nuo praėjusių metų“, – sako E. Balta.

„Per nepilnus metus mes turim šiai dienai jau daugiau kaip 20 tokių įvykių, kada nuo kroviklių yra nukarpyti laidai“, – prideda T. Žilionis.

„Mūsų įmonėje buvo 3 tokie incidentai. Dviejose lokacijose buvo nukarpyti kabeliai. O vienoje vietoje kabeliai buvo nukarpyti net 2 kartus. Reiškia, vienąkart nukarpė, uždėjom ir po to antrąkart“, – sako „Elektrum Lietuva“ atstovas Erikas Nemeikšis.

Tiekėjai sako, kad tokie kabeliai ilgapirščiams – puikus masalas, nors ir nelabai pelningas. Kabeliuose yra vario, kurį išardžius ir pridavus į supirkimo punktą vagys gauna nuo keliasdešimt iki kiek daugiau nei šimto eurų.

„Pats kabelis iš savęs, jeigu jį tiesiog nukirpus su visom izoliacijom, sveria pakankamai nemažai. Bet išsiardžius didelę svorio dalį sudaro pati izoliacija, guma“, – sako T. Žilionis.

Šimtai tūkstančių eurų nuostolių

O nuostolius tiekėjai skaičiuoja ne šimtais ir net ne tūkstančiais. Vienos stotelės sutvarkymas gali kainuoti ir 5 tūkstančius eurų, todėl bendrą žalą elektros tiekėjai skaičiuoja šimtais tūkstančių.

„Draudimo paslaugomis naudojamės. Bet vienas dalykas tai yra suma, kitas dalykas tai yra sukelti nepatogumai vairuotojams. Iš tikrųjų tokios situacijos nekelia vairuotojų pasitikėjimo viešojo krovimo tinklu“, – komentuoja T. Žilionis.

Elektros tiekėjai sako, kad policijos reakcija į situaciją juos nuvilia – nors jie pareigūnams pateikia visą medžiagą, kartais net ir konkrečius nufilmuotus atvejus.

„Atkeliauja automatinis pranešimas, kad na, deja, darėme viską, bet nepavyko atrasti kaltininkų“, – pasakoja E. Balta.

„Be išimties visus įvykius mes registruojame policijoje. Ir kol kas apart to, kad yra tyrimas uždaromas dėl to, kad buvo įdėtos visos pastangos, tačiau nebuvo rastas nusikaltėlis“, – prideda T. Žilionis.

„Tų vagysčių vis daugėja, tai išvada tokia, kad policijos darbas šiuo atžvilgiu nelabai tenkina mus“, – sako E. Nemeikšis.

Policijos komentaras

Policijos atstovas Ramūnas Matonis sako, kad tiekėjų komunikacija šiuo klausimu labai arši, mat tyrimo procesas sudėtingas ir specialistai savo darbą atlieka.

„Matome, kad tie asmenys, kurie daro tas vagystes, tikrai maskuojasi, tikrai slepia savo tuos veiksmus ir tikrai nėra labai lengva išsiaiškinti tuos atvejus“, – komentuoja R. Matonis.

Po ilgo tyrimo policijai pavyko sulaikyti 2 įtariamuosius, kurie atsakingi už dešimtis skirtingų vagysčių Vilniaus mieste. Visgi elektros tiekėjai sako, kad pasigenda sisteminių sprendimų, mat kiekvienas atvejis nagrinėjamas individualiai. Vagys nupjautus kabelius bet kokiu atveju neša į supirktuves, kurios dažniausiai dirba nelegaliai. O ir priimti akivaizdžiai vogtus daiktus jiems draudžiama. Negana to, jie turėtų prašyti metalą priduodančių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų.

„Supirkėjai yra nuolat taip pat kontroliuojami, tas vietas puikiai žino vietos policijos pareigūnai, jie ten lankosi, žiūri, bendrauja tiek su tų supirktuvių savininkais, tikrai vyksta normalus bendradarbiavimas“, – sako R. Matonis.

Elektros tiekėjai neslepia apmaudo, bet sako, kad problemą ėmėsi spręsti patys. Teigia, kad šiuo metu yra įrenginėjamos stebėjimo kameros ir signalizacijos sistemos ant elektromobilių įkrovimo stotelių. Atskleidžia, kad kai kuriais atvejais, siekdami apsaugoti įkrovimo stotelių kabelius, pasitelks ir dirbtinį intelektą.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.