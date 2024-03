Kaip Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis, penktadienio, 8 val. duomenimis, Šalčininkų PKP stovinčių vilkikų eilė, palyginus su ketvirtadienio ryto statistika, išaugo daugiau negu dvigubai.

„Jeigu vakar apie 200 vilkikų laukė laukimo aikštelėje ir jiems reikėjo laukti 20 valandų, tai šiandien matome jau 580 vilkikų ir laukimo laikas – pustrečios paros. Tai yra ryškus išaugimas. Tiesa, tai yra natūralu, nes matyt uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, visi pasuko link Šalčininkų“, – teigė VSAT atstovas.

Uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, padidėjo transporto priemonių eilės Šalčininkų PKP (8 nuotr.) Uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, padidėjo transporto priemonių eilės Šalčininkų PKP (Lukas Balandis/BNS) Uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, padidėjo transporto priemonių eilės Šalčininkų PKP (Lukas Balandis/BNS) Uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, padidėjo transporto priemonių eilės Šalčininkų PKP (Lukas Balandis/BNS) +4 Uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, padidėjo transporto priemonių eilės Šalčininkų PKP (Lukas Balandis/BNS) Uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, padidėjo transporto priemonių eilės Šalčininkų PKP (Lukas Balandis/BNS) Uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, padidėjo transporto priemonių eilės Šalčininkų PKP (Lukas Balandis/BNS) Uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, padidėjo transporto priemonių eilės Šalčininkų PKP (Lukas Balandis/BNS) Uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, padidėjo transporto priemonių eilės Šalčininkų PKP (Lukas Balandis/BNS)

Anot G. Mišučio, Šalčininkų PKP pastebimas ir automobilių srauto padidėjimas.

„Šalčininkų pasienio kontrolės punkte atsirado ir lengvųjų automobilių eilė – laukia apie 160 automobilių, kurios turėtų užtrukti apie 8 valandas. Vakar laukė 40 automobilių, laukimas laikas – apie 2 valandos“, – dėstė VSAT atstovas.

Tuo metu Medininkų PKP, anot G. Mišutis, transporto srautų situacija nepasikeitė. Minimame punkte, kaip ir ketvirtadienį, laukia maždaug 300 vilkikų.

VSAT atstovas tvirtino, kad nuo vidurnakčio uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, juose jokių incidentų kol kas nefiksuota.

„Laikini užtvarai pastatyti vidurnaktį, šiandien abiejuose punktuose, vadovaujant Pasienio kontrolės punktų direkcijai, bus statomi blokai visam laikui. Bandymų neteisėtai praeiti, konfliktuoti, aiškintis nebuvo“, – dėstė G. Mišutis.

ELTA primena, kad šiąnakt uždaryti dar du PKP su Baltarusija – nuo kovo 1 d. įsigaliojo pėsčiųjų, dviratininkų, kito transporto bei prekių judėjimo per Lavoriškių ir Raigardo PKP ribojimai.

Taip pat nuo penktadienio draudžiamas pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimas ir kituose PKP su Baltarusija.

Be to, įsigalioja draudimas įlaipinti ir išlaipinti keleivius Kenos ir Kybartų geležinkelio PKP. Išimtys numatomos tik humanitariniais pagrindais sieną kertantiems asmenims. Taip pat dar dvi savaites per šiuos PKP galės judėti Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) piliečiai, ketvirtadienį lankydamasis Lavoriškių PKP informavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas.

Vyriausybės sprendimu taip pat nutarta nuo kovo palaipsniui mažinti išduodamų leidimų skaičių reguliarų keleivių vežimą autobusais vykdantiems Baltarusijos ir Lietuvos vežėjams – apimtys mažinamos perpus.

Uždarius Lavoriškių ir Raigardo PKP, judėjimas per Lietuvos-Baltarusijos sieną vyks dvejuose Medininkų ir Šalčininkų punktuose.

Praėjusių metų rugpjūtį Ministrų kabineto sprendimu buvo uždaryti dar du – Šumsko ir Tverečiaus – PKP su Baltarusija.

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) duomenimis, pastaruoju metu Baltarusijos piliečių srautas į Lietuvą išaugo maždaug 50 proc. 2023 m. per valstybės sieną su Baltarusija, kelių pasienio kontrolės punktuose tikrinta beveik 3,9 mln. asmenų – tai maždaug ketvirtadaliu daugiau nei 2022 m. Du trečdaliai sieną kirtusių ir tikrintų asmenų – Baltarusijos piliečiai.

Primename, kad pasienyje ir toliau vyksta sustiprintos patikros – dėl grėsmių nacionaliniam saugumui pasieniečiai šiemet į šalį neįleido 275 Baltarusijos piliečių, pernai šis skaičius siekė 1734.