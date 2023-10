Už neteisėtą prekybą namine degtine moteris kalės 1,6 metų

Už grotų jai teks praleisti 1,6 metų, nuosprendis įsiteisėjo, pirmadienį pranešė policija.

Pasak pareigūnų, ši 56 metų moteris vietiniams Turgelių miestelio gyventojams yra žinoma kaip nuolatinė nelegalaus alkoholio prekybos taško savininkė pravarde „Liuska“, iš kurios visą parą buvo galima įsigyti naminukės.

Dėl šio nelegalaus taško Šalčininkų rajono policijos komisariato pareigūnai yra gavę vietinių gyventojų pranešimų apie nelegalią prekybą. Policijos pareigūnai dėjo daug pastangų – kelerius metus nuolatos vykdė policines priemones ir nuolat taikė poveikio priemones šios „prekybininkės“ atžvilgiu, bet pastaroji tik sumokėdavo baudas ir toliau tęsdavo savo nelegalų „verslą“.

Taško savininkės veiklos nesustabdė ir pareigūnų pradėti ikiteisminiai tyrimai bei keli teismo nuosprendžiai, kuriais ji buvo pripažinta recidyviste.

Kartu su šia taško savininke rugsėjo 14 dieną buvo nuteistas ir Vilniaus rajono, Pagirių seniūnijos, Mikašiūnų kaimo gyventojas. 51 metų vyras aprūpindavęs namine degtine šį Turgelių miestelio „tašką“.

Vilniaus regiono apylinkės teismas, skyręs Turgelių miestelio gyventojai terminuotą laisvės atėmimo bausmę, nuosprendyje pažymėjo, kad kaltinamoji, nežiūrint į jau turimus du teistumus, toliau tęsė savo neteisėtą veiklą prekiaudama namų gamybos degtine.

Ji buvo baudžiama ir administracine tvarka už kontrabandinių cigarečių laikymą ir platinimą, kaltinamoji jokių išvadų nepadarė. Iš jos veikų pobūdžio ir jų sistemingumo matyti, kad neteisėtą naminių stiprių alkoholinių gėrimų ir kontrabandinių cigarečių laikymą ir pardavinėjimą ji pavertė savo pajamų šaltiniu.

Teismo vertinimu, bausmės tikslai nebus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Be to, ji privalės apmokėti suteiktos jai valstybės garantuotos teisinės pagalbos išlaidas proceso metu.

Namine degtine Turgelių miestelio „tašką“ aprūpinusiam Vilniaus rajono gyventojui teismas skyrė 9 tūkst. eurų baudą ir poveikio priemonę – išieškoti konfiskuotino automobilio „Nissan Terrano“ vertę su PVM, kuriuo jis gabendavo naminę degtinę ir kurį jis spėjo iki nuosprendžio priėmimo realizuoti, valstybės naudai.

„Šalčininkų rajono policija dėkinga gyventojams už aktyvią pagalbą ir vertingą informaciją, išaiškinant teisės pažeidimus, ir toliau prašo apie pastebėtus galimai daromus teisės pažeidimus ar nusikalstamą veiką pranešti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112 arba per elektroninių policijos paslaugų portalą www.epolicija.lt“, – sako policija.