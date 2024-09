Už kyšio reikalavimą pusei metų lygtinai nuteista buvusi bankroto administratorė

S. G., būdama bankroto administratore, kas prilyginama valstybės tarnautojui, iš dviejų dabar jau bankrutavusių ir likviduotų įmonių kreditorių reikalavo kyšio. Dėl dar vienos inkriminuotos nusikalstamos veikos moteris išteisinta.

Teismas S. G. skyrė 55 parų arešto bausmę, jos vykdymą atidėdamas pusei metų. Iš moters taip pat trejiems metams atimta teisė teikti bankroto administratorės paslaugas.

Baudžiamoji byla išnagrinėta Šiaulių apylinkės teisme.

„Kalbant apie trečią inkriminuotą nusikalstamą veiką, trūksta visų būtinų nusikalstamos veikos sudėties požymių, tai yra specialaus statuso“, – sako bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Alma Berniūnaitė.

Bylos duomenimis, kaltinamoji S. G. elektroniniais laiškais ir SMS žinute iš skirtingų įmonių buvusių dviejų darbuotojų ir vienos tarpininkės tiesiogiai reikalavo atitinkamai 500 ir 50 eurų kyšių.

Per ikiteisminį tyrimą ir teisme S. G. kaltę neigė. Teisme S. G. ginčijo, kad atitiko „valstybės tarnautojui prilyginto asmens“ sąvoką, nes, pasak jos, valstybės tarnautojai iš valstybės biudžeto gauna atlyginimą, o ji jo negaudavo, nors Konstitucija užtikrina teisę į atlygį už darbą. S. G. tvirtino kyšių neimanti, o imanti atlyginimą kyšio pavidalu, kitaip tariant, nedirbanti už dyką.

Be to, S. G. nurodė, kad teikė papildomas paslaugas už veiksmus, kurie neįeina į bankroto administratorės pareigas ir funkcijas. Tokiu atveju, anot S. G., tarp jos ir bankrutuojančių įmonių buvusių darbuotojų susiklostė civiliniai santykiai, kurie be reikalo kriminalizuojami.

Teismas paneigė minėtus S. G. argumentus.

Teismas nustatė, kad S. G., būdama bankroto administratoriaus juridinio asmens direktore, kas prilyginama valstybės tarnautojui, administruodama beturtės įmonės bankroto procesą, kai prisiėmė bankroto proceso administravimo išlaidų riziką, 2022 metų rugsėjį į bankrutuojančios įmonės buvusios darbuotojos elektroninį paštą išsiuntė laišką ir jame tiesiogiai savo naudai reikalavo 500 eurų kyšio už teisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, tai yra už tai, kad būtų pakeistas bankrutuojančios įmonės buvusios darbuotojos atleidimo iš darbo teisinis pagrindas.

Be to, S. G., būdama kitos beturtės įmonės bankroto administratore, kai prisiėmė bankroto proceso administravimo išlaidų riziką, 2023 metų sausį išsiuntė SMS žinutę ir elektroninį laišką „Carito“ teisininkei, kuri tarpininkavo bankrutuojančios įmonės buvusiam darbuotojui, reikalaudama 50 eurų kyšio.

Dar tris elektroninius laiškus su tuo pačiu reikalavimu ji išsiuntė bankrutuojančios įmonės buvusiam darbuotojui. Tokiu būdu S. G. atvirai savo naudai reikalavo duoti 50 eurų kyšį už tai, kad pateiktų bankrutuojančios įmonės buvusio darbuotojo finansinį reikalavimą tvirtinti teismui.

S. G. taip pat buvo kaltinta tuo, kad, būdama bankroto administratoriaus juridinio asmens direktore, kas prilyginama valstybės tarnautojui, administruodama įmonės bankroto procesą, 2022 metų pabaigoje ir 2023 metų pradžioje išsiuntė bankrutavusios įmonės buvusiam vadovui elektroninius laiškus ir juose tiesiogiai savo naudai reikalavo duoti 200 eurų kyšį už teisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, tai yra už tai, kad sutvarkyti bankrutavusios įmonės dokumentai būtų perduoti saugoti į archyvą.

Dėl šios nusikalstamos veikos S. G. išteisinta, nes, kaip nustatė teismas, tuo laiku bankroto administratorius juridinis asmuo jau buvo išbrauktas iš bankroto administratorių juridinių asmenų sąrašo, nepaisant to, jog elektroniniuose laiškuose S. G. ir toliau pasirašinėjo kaip bankroto administratoriaus juridinio asmens direktorė.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.