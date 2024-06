Už grasinimą nužudyti nuteisti tėvas ir sūnus

Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras Eividas Chmieliauskis. Ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūnai.

Teismas nustatė, kad 2023 metų kovo 3-iosios vakarą nuteistieji atvažiavo į Radviliškyje esančią automobilių stovėjimo aikštelę, kur, užblokavę nukentėjusiojo mašiną, ištempė vaikiną iš mašinos ir įsodino į savąjį BMW automobilį.

REKLAMA

REKLAMA

Bylos duomenimis tėvas ir sūnus nuvežė nukentėjusįjį į mišką, liepė atiduoti telefoną ir jam grasino. Vėliau D. R. ir A. R. jėga iš automobilio ištraukė pažįstamą, liepė pasiimti kastuvą ir pačiam kasti sau duobę. Nustatyta, kad nukentėjusiajam kasant duobę, nuteistieji peržiūrėjo jo telefone esančią informaciją ir po kurio laiko palikę jį vieną miške išvažiavo.

REKLAMA

Nuteistieji savo kaltę pripažino iš dalies.

Teismas D. R. skyrė 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę ją atidedant 1 metams, o A. R. – 40 parų arešto bausmę ją atidedant 4 mėnesiams. Abiem nuteistiesiems skirti įpareigojimai. Tėvas turės dalyvauti elgesio pataisos programoje per 8 mėnesius nuo nuosprendžio vykdymo pradžios ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Sūnus privalės dirbti (tęsti darbą) arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje ir negalės išvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Iš pastarojo taip pat konfiskuota nusikalstamos veikos priemonės – automobilio BMW vertę atitinkanti pinigų suma – 3 330 eurų.

Bendrai iš abiejų nuteistųjų nukentėjusiajam skirta 1 200 eurų neturtinei žalai atlyginti.

Šis apeliacinės instancijos teismo nuosprendis įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos.