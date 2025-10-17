Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Utenos rajone iš apvirtusio automobilio žmogus ištrauktas nupjovus saugos diržą

2025-10-17 09:33 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 09:33

 Utenos rajone ugniagesiai gelbėtojai vadavo apvirtusiame automobilyje užstrigusį žmogų.

Gelbėtojas. ELTA / Dainius Labutis

 Utenos rajone ugniagesiai gelbėtojai vadavo apvirtusiame automobilyje užstrigusį žmogų.

REKLAMA
0

Kaip skelbia Policijos departamentas, ankstų ketvirtadienio rytą, 6 val., gautas pranešimas, kad Sudeikių seniūnijoje, Užpalių gatvėje, apvirto automobilis, viduje yra žmogus. 

Atvykę gelbėtojai automobilį „Audi A6“ rado nuvažiavusį į griovį ir apvirtusį ant stogo, automobilio viduje buvo žmogus. 

Nupjovus automobilio saugos diržą vairuotojas iškeltas, perduotas medikams. 

Gelbėtojai taip pat atjungė automobilio akumuliatorių. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų