Utenos rajone iš apvirtusio automobilio žmogus ištrauktas nupjovus saugos diržą

Kaip skelbia Policijos departamentas, ankstų ketvirtadienio rytą, 6 val., gautas pranešimas, kad Sudeikių seniūnijoje, Užpalių gatvėje, apvirto automobilis, viduje yra žmogus.
Atvykę gelbėtojai automobilį „Audi A6“ rado nuvažiavusį į griovį ir apvirtusį ant stogo, automobilio viduje buvo žmogus.
Nupjovus automobilio saugos diržą vairuotojas iškeltas, perduotas medikams.
Gelbėtojai taip pat atjungė automobilio akumuliatorių.
