URM perspėja į gaisrų siaubiamą Los Andželą keliaujančius gyventojus rekomenduojama imtis atsargumo priemonių: „Venkite nebūtinų kelionių“

Ministerija rekomenduoja sekti oficialią vietos institucijų informaciją ir laikytis jų nurodymų.

„Jei teritorijoje, kurioje esate, skelbiama evakuacija – nedelsiant evakuokitės iš jos. Laikykitės atokiau nuo gaisro zonų, venkite nebūtinų kelionių artyn gaisro zonų ir imkitės kitų saugumo reikalavimų. Neatmetama naujų gaisrų galimybė“, – pažymima ministerijos pranešime.

„Jeigu jums reikalinga konsulinė pagalba, gaisre praradote asmens dokumentus arba negalite susisiekti su Lietuvoje esančiais artimaisiais – kreipkitės į generalinį konsulatą tel. +1(424)341-8701 arba el. p. [email protected]“, – priduria URM.

Be to, pažymima, kad Lietuvos piliečiai dėl konsulinės informacijos gali kreiptis visą parą veikiančiu Užsienio reikalų ministerijos telefonu +37052362444 arba el. paštu [email protected].

„Į užsienio valstybes keliauti planuojantiems Lietuvos piliečiams Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja į mobiliuosius telefonus atsisiųsti programėlę „Keliauk saugiai“, sekti kelionių rekomendacijas ir registruoti savo kelionę“, – rašoma URM pranešime.

Krizinių situacijų atvejais, ministerija programėlės turėtojams siunčia tiesioginius pranešimus. Visą programėlėje esančią informaciją galima pasiekti ir be internetinio ryšio.

Los Andželo apylinkėse siaučiantys miškų gaisrai jau pareikalavo mažiausiai dviejų gyvybių, be to, daug žmonių patyrė rimtų sužalojimų. Skaičiuojama, kad per daugybę miškų gaisrų, kurie įsiplieskė antro pagal dydį JAV miesto apylinkėse, jau sudegė daugiau nei 1 000 pastatų, o dešimtys tūkstančių žmonių buvo priversti palikti savo namus.

Ketvirtadienį iš miesto buvo evakuotas ir Lietuvos konsulatas. Apie tai organizacija pranešė socialiniame tinkle „Facebook“. Nors dėl gaisrų grėsmės laikinai konsulate nebus priimami asmenys, darbas bus tęsiamas nuotoliu.