Ugdymas Akmenės rajone – nuotoliniu būdu: meras sako, kad tvarka turėtų būti pratęsta

„Pirmadienį renkasi Ekstremalių situacijų operacijų centras. Buvo nuostata, kad būtent po pirmadienio informacijos ir bus apsispręsta pagal susirgimo situaciją, ar antradienį pradedame mokslą, ar nepradedame“, – BNS sakė rajono meras Vitalijus Mitrofanovas.

Anot jo, pagal sergamumo rodiklius, nuotolinis ugdymas 5–12 klasių moksleiviams greičiausiai bus pratęstas.

Mero teigimu, COVID-19 serga nemažai mokytojų, nepedagoginio personalų ir pačių vaikų.

Blogėjant epidemiologinei situacijai Akmenės rajone 5–12 klasių moksleiviai praėjusią savaitę perėjo į nuotolinį ugdymą.

Tuomet V. Mitrofanovas teigė, kad du trečdaliai susirgimo židinių yra ugdymo įstaigose, todėl nutarta tokiu būdu stabdyti susirgimų plitimą.

Klasėse liko mokytis tik pradinukai.

Be to, iki vasario 28 dienos Akmenės rajone uždrausti visi kultūros ir sporto renginiai uždarose patalpose, aukšto meistriškumo sporto renginius leista organizuoti be žiūrovų, uždraustos suaugusiųjų sporto treniruotės ugdymo įstaigose esančiose sporto salėse.

Statistikos departamento duomenimis, Akmenės rajone COVID-19 serga per 600 gyventojų.