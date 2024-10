Tyrimas: kas ketvirtas rūkantysis Lietuvoje perka nelegalias cigaretes

Tyrimo duomenimis, 26,5 proc. rūkančiųjų rūko ne šalyje pagamintą produkciją – tai 4,2 procentinio punkto daugiau nei 2023 metais.

Vilniaus Mykolo Romerio universiteto Statutinio ugdymo instituto lektorė Jurgita Baltrūnienė teigia, kad perpildyta Baltarusijos tabako gaminių rinka bei didelis cigarečių kainų skirtumas Lietuvoje ir Baltarusijoje lemia šios kontrabandos intensyvumą.

„Kainos skirtumas yra vienas iš esminių faktorių vartotojams renkantis kontrabandinius gaminius“, – BNS teigė ji.

Be to, anot lektorės, Lietuvos geografinė padėtis yra patogi kontrabandinių cigarečių tranzitui gilyn į Vakarų Europą, todėl šalis patraukli ne tik pirkėjams, bet ir pardavėjams.

„Motyvas vežti kontrabandą į Lietuvą yra didžiulis. Tam įtakos turi pastebimi kainų skirtumai lyginant Lietuvą ir Europos Sąjungą su Rusija bei Baltarusija, taip pat aukšta paklausa pigiems rūkalams“, – teigė J. Baltrūnienė.

Jos teigimu, tikėtina, kad ateityje cigarečių kontrabandos mastai nemažės: „Mūsų mokesčių politika sukuria vis didesnes paskatas taip elgtis.“

„Suplanuota akcizų kėlimo politika 2025-2027 metais yra agresyvi ir galimai tikėtina, kad nors lėšų į biudžetą bus surinkta daugiau, tačiau kartu augs ir įtampos pasienyje“, – aiškino prokurorė.

Tyrimo duomenimis, didžiausia dalis ne Lietuvoje pagamintų cigarečių šiemet buvo iš Baltarusijos (16,8 proc. visų, 63,4 proc. ne Lietuvoje pagamintų) – jų rasta 7,7 proc. daugiau nei prieš metus.

Lenkiškų cigarečių šiais metais rasta 58 proc. daugiau, jos sudarė 4,1 proc. visų ir 15 proc. ne Lietuvoje pagamintų cigarečių.

Be to, per metus du kartus – nuo 1,1 proc. iki 2,2 proc. – didėjo šalies bendrovių prekių ženklų klastočių.

Didžiausia kontrabandinių cigarečių koncentracija rasta Visagine (52,9 proc.), Ukmergėje (49,5 proc.), Panevėžyje (35,9 proc.), Marijampolėje (35,1 proc.), Šilutėje (34 proc.) bei Alytuje (32,5 proc.).