Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tyrimą Vilniaus arkikatedroje pradėję archeologai: kol kas neradome to, ko tikėtasi

2026-11-04 18:06 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-04 18:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Istorijos tyrinėtojo Sauliaus Poderio nurodytoje vietoje Vilniaus arkikatedroje darbus pradėję mokslininkai, preliminariais duomenimis, nerado ženklų, rodančių, kad čia būtų perlaidotas Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Didysis.

Vilniaus arkikatedra (nuotr. BFL / A. Ufartas)

Istorijos tyrinėtojo Sauliaus Poderio nurodytoje vietoje Vilniaus arkikatedroje darbus pradėję mokslininkai, preliminariais duomenimis, nerado ženklų, rodančių, kad čia būtų perlaidotas Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Didysis.

REKLAMA
0

„Preliminariais duomenimis, ten kažkokio sarkofago, kas įrodytų buvus perlaidojimą, šiuo metu mes tokių duomenų neturime“, – žurnalistams Vilniuje trečiadienį sakė Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas Rytis Jonaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kaulų nesimato. Ten yra riedulių krūva, rieduliai dideli, (...) bet kažkokios organikos, liekanų, metalo... Kitu atveju einant pro šalį ta akmenų krūva visiškai neužklius, bet kadangi ten yra Poderio nurodyta vieta, iš karto prasideda versija, kad gal po akmenimis... Šiuo metu mes tokių duomenų neturime“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Mokslininkai Vilniaus arkikatedroje atlieka mažos apimties invazinį tyrimą.

BNS skelbė, kad liepą Vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais, be kita ko, bus siekiama patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietos.

REKLAMA

Šių veiksmų imtasi po to, kai istorijos tyrinėtojas S. Poderis pavasarį pranešė turįs įrodymų, jog tarpukariu palaikai galėjo būti aptikti, tačiau dėl politinių sumetimų apie tai nepaviešinta ir jie vėl buvo paslėpti.

Gegužę S. Poderis pareiškė, kad valdovo palaikų reikia ieškoti užmūrytoje nišoje, buvusiame Vazų įėjime, Kazimiero koplyčios pamate, Mauzoliejaus vakarinėje sienoje.

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad Vytautas Didysis (apie 1350–1430 m.) Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą įgijo 1392 metais ir šalį valdė iki savo mirties.

Su jo vardu siejamas bajorijos stiprėjimas, krikščionių Bažnyčios įsitvirtinimas, gotikinės architektūros ir raštingumo plitimas, pakantumas kitatikiams, LDK simbolių ir pinigų atsiradimas, pergalės prieš kaimynes, didžiausia kada nors turėta Lietuvos teritorija.

Vytautas Didysis buvo vienas pagrindinių Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės vadų Žalgirio mūšyje 1410 metais, per kurį palaužta Vokiečių ordino karinė galia.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų